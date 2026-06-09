OMXS30 ned 1,2 procent; Ericsson och Boliden tyngda, Alzecure rusade 247 procent

Stockholmsbörsen avslutade nedgången trots starka resultat från vissa aktier som Alzecure Pharma efter ett stort avtal med Eli Lilly. Tekniksektorn ledde nedgången på grund av konkurrens hot från Nvidia mot Ericsson. Rusta föll trots bokslut som visade högre omsättning och förbättrad lönsamhet.

På Stockholms börs en stängde OMXS30 -indexet ned 1,18 procent till 3 070,22, med ett omsättningsvolym om cirka 21,8 miljarder kronor. Tekniksektorn var den sämst presterande med minus 3,4 procent, medan dagligvarorna Ledde med en uppgång på 1,5 procent.

Bland de mest那不是okade aktierna på indexnoterade företag sågs Essity B med en stigning på 2,4 procent och H&M B med 2,0 procent. Över mot stod Ericsson B som föll kraftigt med 6,3 procent och Boliden som sjönk 4,3 procent. Rusta fallit på bokslutstillfallenheten, trots högre omsättning och ett förbättrat ebita-resultat i fjärde kvartalet.

Bolaget föreslog en utdelningshöjning med 24 procent till 1,80 kronor per aktie och planerar att öppna 65-80 nya varuhus under de kommande tre åren, men aktien föll 13 procent. Saab meddelade att det avverkar sin verksamhet Public Safety Solutions till norska Omda, en affär som väntas slutföras under Q4 i år och innefattar programvaror, kundbas och 75 anställda, vilket lett till en aktiefall på 1,5 procent.

Alzecure Pharma sköt i taket efter ett globalt samarbetsavtal med Eli Lilly för sin Alzheimerkandidat Alzstatin ACD680, med en initial betalning på cirka 10 miljoner dollar och potentiellt totalt avtalsvärde över 1 miljard dollar, vilket drivite aktien upp 247 procent. Motväntande steg inte Sivers Semiconductors trots en 8,2 miljoner dollar order från All. Space; aktien backade 14 procent efter initiala höjningar. Ericsson tyngdes av rapporter att Nvidia utvecklar ett 6G-chip som kan konkurrera med Ericsson och Nokia.

Boliden fick dito efter att Goldman Sachs återupptog bevakning med säljråd. Andra rörelser inkluderade Astra Zeneca som tappade 0,8 procent trots positiva fas 2b-resultat för elecoglipron och Hacksaw som backade 0,4 procent efter ett Bulgarien-partnerskap





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