OnePlus 12: Batteri, trådlös laddning och nya kameror

Enligt en källa har specifikationerna för OnePlus 12 läckt ut, och det verkar som att mobilen kommer få ett enormt batteri på 5400 mAh, trådlös laddning och uppgraderas kameror. Enligt källan ska mobilen få en primär 50 MP-kamera, ett vidvinkelobjektiv med lika många megapixlar och en tredje 64 MP-kamera för zoom. Dessutom sägs det att batteriet kan laddas med 100W trådat och 50W trådlöst.

I december kommer vi troligtvis få se OnePlus 12. Redan nu kan specifikationerna ha läckt ut till enheten, och det menas att mobilen bland annat kommer få ett enormt batteri på 5400 mAh och att trådlös laddning troligtvis kommer återvända, något som jag skrivit om tidigare.

Det sägs ännu en gång att mobilens skärm kommer mäta 6,7* och att den kommer få QHD+-upplösning tillsammans med upp till 120Hz uppdateringsfrekvens (1-120Hz). Under huven kan Snapdragon 8 Gen 3 sitta tillsammans med 16/256GB minne. Det nämns ingenting om någon version med 512GB ROM, men jag skulle tro att en sådan också kommer visas upp. Det verkar som att kamerorna kommer uppgraderas ännu en gång i OnePlus 12.

Den ska enligt källan få en primär 50 MP-kamera och ett vidvinkelobjektiv med lika många megapixlar. Dessutom sägs det att den kommer få en tredje 64 MP-kamera för zoom. I övrigt sägs det som sagt att mobilen kommer erbjuda ett och annat nytt. Det ska bland annat handla om ett stort batteri på runt 5400 mAh som ska kunna laddas med 100W trådat och 50W trådlöst.

Jag skrev för en tid sedan att det ryktats om att mobilen skulle få 150W trådad laddning, men så kommer inte bli fallet enligt den hä





mobilanyheter / 🏆 39. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oneplus 12 Batteri Trådlös Laddning Kameror Uppdateringar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Kriget i Ukraina – Slovakien stänger gränsen till UkrainaSlovakien stänger landets gränsövergångar till Ukraina av ”säkerhetsskäl”, uppger landets regering enligt Reuters.

Read more »

Vårdtagare satt i sin avföring och serverades frukostVårdpersonal har anmält händelsen enligt lex Sarah.

Read more »

Det här skiljer framgångsrika från resten – enligt expertenMasterClass‑chefen David Rogier utmanar myten om hårt arbete och visar vad som egentligen driver framgång.

Read more »

Kuba har tagit slut på sina reserver av olja och diesel, enligt landets energiministerKubas energiminister Vicente de la O Levy har uttalat att landet har tagit slut på sina reserver av olja och diesel, vilket har lett till långa strömavbrott och protester på huvudstaden Havannas gator.

Read more »