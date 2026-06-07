Opec-plus ökar produktionskvoter men blockering minskar effekt; Politisk instabilitet i Bolivia och Norge samt kulturella händelser och vetenskapliga upptäckter

En sammanfattning av Senaste nyheterna: Oljealliansen Opec-plus beslutade om en måttlig produktionsökning för juli trots exportblockering från Persiska viken. I Norge fortsätter dramatik kring kronprinsessan Mette-Marits sjukdom och sonens rättsliga problem. Bolivias president Paz får militärt stöd mot protester. Karamelodiktstipendiet delas ut till fyra svenska artister. Än en gång har Ötzi-mumien givit forskare ny kunskap genom aktiva jästsvampar. I Peru är presidentvalet spänt och i Sverige och Nigeria rapporteras om våldshändelser och räddningsaktioner.

De mest inflytelserika länderna inom oljealliansen Opec-plus har kommit överens om en måttlig utökning av sina produktionskvoter för juli. Dock upphäver blockeringen av exporten från Persiska viken möjligheten för de flesta av dessa länder att verkställa detta beslut.

Sju nationer, med Saudiarabien och Ryssland i spetsen, bestämde på söndagen att kollektivet ska öka sin produktion med 188 000 fat per dag under kommande månad. De fortsätter också bara i teorin den process att återuppta produktion som hade lamnats för flera år sedan. I Djursholm i Danderyds kommun har en ung kvinna utsatts för misshandel av sin pojkvän under natten mot söndagen, enligt polisens hemsida.

Norra Europas kungliga familjer får uppmärksamhet då Norges kronprinspar besökte kronprinsessan Mette-Marits son Marius Borg Høiby som är häktad. Mette-Marit har under senaste halvåret förvärrats lungfibros och behöver lungtransplantation, hon står nu på väntelistan. Sonen Marius Borg Høiby är frihetsberövad misstänkt för flera våldtäkter och hans begäran om att släppas fri i väntan på rättegång har avslagits. Frågan går till Oslo tingsrätt på måndag.

Under tiden har Bolivias kongress antagit en ny lag som tillåter militär inblandning mot de protester och blockader som skakar landet. Protesterna riktar sig mot den USA-stödda presidenten Rodrigo Paz och driver på grund av den ekonomiska krisen och de allmänna umbärandena i Latinamerika. Kravallpolis har flera gången, senast under lördagen, ingripit mot demonstranter och brutalt avvecklat de upprättade, olagliga vägspärrarna. I Sverige delas Karamelodiktstipendiet ut åt fyra personer: Bo Sundström, Mats Schubert, Fredrik Dahl och Michael Malmgren.

Stipendiet instiftades 1982 av Povel Ramel och är känt för sin semiformal ceremoni och hemlighetsmakeri kring vem som får det, utöver en summa pengar, ett diplom och en stor strut karameller. Årets mottagare är inte de enskilda personernas enda musikaliska företag, då Bo Kaspers Orkemark är aktuella med jubileumsshowen Il magnifico och går på turné hösten 2024. I Italien har forskare lyckats baka surdegsbröd med jästsvampar från den 5 000 år gamla mumien Ötzi.

Studien publicerades i tidskriften Microbiome och visade att vissa jästsvampar bevarade på kroppen och i magen var fortfarande aktiva och kunde användas för jäsning. Ötzi upptäcktes 1991 i Alperna mellan Italien och Österrike och bedöms ha legat infrusen i cirka 5 300 år. I Peru är valet mellan konservative Keiko Fujimori och vänsterkandidaten Roberto Sánchez på god väg att bli jämnt.

Fujimori, dotter till den auktoritäre presidenten Alberto Fujimori, gör sitt fjärde försök att vinna och har tidigare anklagats för fusk med partibidrag. Sánchez ställer upp för tredje gången. Båda kandidaterna har signifikanta brister enligt väljare som Hugo Vasquez, som säger att han kommer att rösta på det minst dåliga alternativet. I Sverige har en 55-årig man mördats i en lägenhet.

Mannens skador var så allvarliga att han avled på plats. En man i 30-årsåldern som också var i lägenheten har gripits och misstänks för mord. I Nigeria har militären med stöd av underrätteligheter frigett hundratals personer som kidnappats av Boko Haram. De frisläppande, varav många kvinnor och barn, fördes bort från en by i delstaten Borno.

En ideell organisation anger att totalt 416 personer frigjordes på lördagen medan militären själv talar om 360





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