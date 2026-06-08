Open AI går upp på börsen, björn jagas i Japan och brand utbrutit i London

Open AI är på väg att gå upp på börsen, medan en björn rört sig på gatorna i en japansk stad och orsakat stängning av nästan 100 skolor. En brand har också utbrutit på en återvinningsanläggning i London, vilket har orsakat dramatiska bilder och tjock rök.

Open AI, som är känd för sin AI-tjänst Chat GPT, är på väg att gå upp på börsen. Enligt CNBC har man lämnat in en konfidentiell ansökan till den amerikanska finansinspektionen.

I samma ögonblick som nyheten om Open AIs börsnotering kom fram, hördes flyglarm i västra Galileen i norra Israel, som varnade för en drönarattack från Libanon. Detta var en del av en serie händelser som har skapat oro i regionen. Donald Trump har sagt att han har fått samtal från Teheran, där man har meddelat att de inte kommer att attackera mer och bad Israel att sluta med attackerna. Men det är oklart om Israel har lyssnat på Teherans uppmaning.

I Japan har en björn som rört sig på gatorna i en stad norr om Tokyo, tvingat nästan 100 skolor att stänga. Dussintals jägare och poliser har satts in för att hitta björnen, som beskrivs som cirka en meter lång. Men det är oklart om det rör sig om en björn eller flera. I London har en brand utbrutit på en återvinningsanläggning, vilket har orsakat dramatiska bilder och tjock rök som stiger högt över staden. Det är ännu oklart vad orsaken till branden är





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Open AI Börsnotering Björn Japan Brand London

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