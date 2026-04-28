OpenAI utvecklar egen mobiltelefon – revolutionerande AI-agent på väg

OpenAI, företaget bakom ChatGPT, planerar att lansera en egen mobiltelefon under 2028. Analytikern Ming-Chi Kuo rapporterar att telefonen, kallad x22AI Agent Phonex22, kommer att fokusera på AI-driven interaktion istället för traditionella appar.

OpenAI, företaget bakom den banbrytande AI-modellen ChatGPT, har länge signalerat ambitioner att expandera bortom mjukvara och in i hårdvaruutveckling. Nu intensifieras dessa spekulationer med uppgifter om att OpenAI aktivt arbetar på att skapa en helt egen mobiltelefon.

Informationen kommer från den respekterade och välrenommerade analytikern Ming-Chi Kuo, känd för sina träffsäkra förutsägelser inom teknikvärlden, som delat sina insikter på plattformen X. Kuo hävdar att OpenAI siktar på att lansera en mobiltelefon som inte bara är en enhet för traditionella appar, utan en integrerad AI-assistent som revolutionerar användarupplevelsen. Enligt Kuo har OpenAI inlett diskussioner med ledande chiptillverkare Qualcomm och MediaTek för att utveckla en enhet som han benämner x22AI Agent Phonex22.

Denna benämning antyder en telefon som i grunden är designad för att fungera som en personlig AI-agent. Konceptet går bortom det vi idag känner till som app-baserad interaktion. Istället för att användaren aktivt söker och startar appar för att utföra specifika uppgifter, ska AI:n i telefonen proaktivt förstå användarens behov och utföra dessa uppgifter på begäran.

Detta innebär en radikal förändring i hur vi interagerar med våra mobila enheter, där AI:n tar en central roll i att hantera vardagliga aktiviteter och informationsbehov. Tänk dig att du bara säger vad du vill åstadkomma, och telefonen sköter resten – bokar en resa, skriver ett e-postmeddelande, sammanfattar en artikel eller till och med skapar en presentation.

Kuo presenterar även en illustration som visualiserar hur denna framtida telefon potentiellt kan se ut, även om detaljerna kring design och funktioner fortfarande är höljda i dunkel. Denna illustration ger dock en indikation på att OpenAI inte bara fokuserar på mjukvaran, utan även på att skapa en fysisk enhet som är optimerad för AI-interaktion. Kuo förutspår att OpenAI kommer att lansera sin mobiltelefon först under 2028, vilket ger företaget tid att förfina tekniken och säkerställa en sömlös användarupplevelse.

Innan dess förväntas OpenAI introducera andra AI-drivna hårdvaruprodukter för att testa marknaden och bygga upp sin hårdvaruekosystem. Tidigare i år rapporterades det att OpenAI:s första hårdvaruprodukt kommer att vara en högtalare med djup integration av ChatGPT, planerad för lansering i mars 2027. Denna högtalare förväntas fungera som en central hubb för AI-interaktion i hemmet, och kan användas för att styra smarta hem-enheter, svara på frågor, spela musik och utföra en mängd andra uppgifter.

Utöver högtalaren arbetar OpenAI även på att utveckla smarta glasögon och en smart lampa, båda med ChatGPT-integration. Dessa produkter indikerar att OpenAI har en bred vision för hur AI kan integreras i vår vardag, och att de inte begränsar sig till en enda typ av enhet. Denna strategi möjliggör för OpenAI att utforska olika användningsområden för AI och att samla in värdefull feedback från användare för att förbättra sina produkter och tjänster.

Lanseringen av en mobiltelefon skulle vara ett stort steg för OpenAI, och skulle potentiellt kunna förändra landskapet för mobilteknik och AI-interaktion





Openai Chatgpt AI Mobiltelefon Hårdvara Ming-Chi Kuo Qualcomm Mediatek Artificiell Intelligens Smarttelefon

