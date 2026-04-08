Opinionsundersökning: Småpartier i kris i sydvästra Skåne – Andersson kan jubla

En ny opinionsundersökning från Sydsvenskan/Perspetivo visar att Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna riskerar att åka ur riksdagen om bara sydvästskåningarna fick bestämma. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skulle få majoritet, vilket skulle underlätta regeringsbildningen för Magdalena Andersson. Samtidigt visar undersökningen en stark preferens för Andersson som statsminister.

Om val skulle hållas idag och endast invånarna i sydvästra Skåne fick bestämma, skulle Centerpartiet , Liberalerna och Kristdemokraterna åka ur riksdagen. Denna dystra utgång för de mindre partierna framgår av en opinionsundersökning genomförd av Sydsvenskan och Perspetivo. Undersökningen visar dessutom att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skulle ha en solid majoritet.

För Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, skulle detta innebära att hon slapp den komplicerade uppgiften att förhandla med Centerpartiet och Vänsterpartiet för att bilda regering. Undersökningen, som genomfördes bland 1 832 sydvästskåningar, pekar på en rad intressanta förändringar i väljarbeteendet. \Socialdemokraterna är det största partiet, följt av Sverigedemokraterna och Moderaterna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer därefter. Denna rangordning skiljer sig inte markant från andra nationella opinionsmätningar. Dock är domen hård för de mindre partierna i denna regionala undersökning. Varken Kristdemokraterna, Centerpartiet eller Liberalerna når upp till fyraprocentsspärren. En viktig reservation är dock felmarginalen, som uppgår till 3 procentenheter, något lägre för de mindre partierna. Dessutom är det viktigt att notera att bland osäkra väljare brukar det finnas röster att hämta, särskilt för Liberalerna, vars väljare ofta bestämmer sig sent i valrörelsen. I föregående val erhöll Centerpartiet 6,6 procent i valkrets Södra Skåne och 5,5 procent i valkrets Malmö, resultat som nu ligger långt under fyraprocentsspärren. Perspetivo använder en metod där resultaten inte viktas, vilket innebär att man inte justerar för låg svarsfrekvens i vissa grupper. Istället strävar man efter att säkerställa att alla grupper, inklusive utlandsfödda, representeras i enlighet med befolkningsandelen. Detta kan innebära att fler personer, som inte avser att rösta, inkluderas i undersökningen. Skillnaden i valdeltagande mellan inrikes- och utrikesfödda svenska medborgare var som störst i valet 2022, vilket sannolikt påverkade det totala valdeltagandet negativt. Enligt undersökningen är det fler utrikesfödda än inrikesfödda som antingen skulle rösta blankt, inte rösta alls, eller inte vet vilket parti de skulle välja.\Undersökningen visar också att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet skulle få över hälften av riksdagens mandat om sydvästskåningarna fick bestämma. Förutom att slippa förhandla med Centerpartiet, skulle Magdalena Andersson även kunna ignorera Miljöpartiet. Dock är majoriteten bräcklig och ligger inom felmarginalen. Det framgår att de etablerade borgerliga partierna har en tuff resa framför sig i denna region. På frågan om vilket regeringsalternativ väljarna föredrar, svarar endast 20,4 procent att de föredrar en regering ledd av Ulf Kristersson. Nästan lika många, 18,6 procent, föredrar en regering under Jimmie Åkessons ledning. Överlägset flest, drygt 43 procent, vill se Magdalena Andersson som statsminister. Det är dock viktigt att komma ihåg att opinionsundersökningar inte är exakta prognoser. Förutom felmarginalen och antalet osäkra väljare, är det inte bara sydvästskåningarna som avgör Sveriges politiska framtid. Undersökningen ger dock en indikation på hur väljarna i sydvästra Skåne ställer sig politiskt, med hänsyn till hela befolkningen och inte bara de som är mest benägna att rösta. 9,1 procent svarade att de inte vet vilket parti de skulle rösta på, och 2,0 procent angav att de skulle rösta på ett parti som inte är representerat i riksdagen. Undersökningen genomfördes i mitten av mars, och en tredjedel av svaren kom efter Liberalernas förändring i politisk riktning





Opinionsundersökning Val Sydvästra Skåne Centerpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpartiet Magdalena Andersson Regeringsbildning

Danmark skyddar inte Skåne längre – nu varnar SMHI för Dave
SMHI: "Jag skulle säga att Skåne inte fått sitt än. Men det kommer nu i eftermiddag."

