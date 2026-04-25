OPPO Watch X3 Mini – Elegant Smartklocka i Kompakt Format

OPPO lanserar Watch X3 Mini, en premiuminriktad och kompakt smartklocka med lyxig design och avancerade funktioner. Perfekt för de som söker en elegant och diskret klocka.

OPPO har nyligen presenterat Watch X3 Mini , en elegant och kompakt smartklocka som utgör en premiuminriktad version inom X3-serien. Lanseringen skedde initialt i Kina, där förbeställningar redan har öppnat, och klockan riktar sig primärt till de som efterfrågar en mindre, mer sofistikerad klocka.

Den är särskilt väl anpassad för smalare handleder eller för användare som föredrar en mer juvelliknande estetik framför den mer robusta känslan hos större sportklockor. Tillsammans med Watch X3 Mini presenterades även andra spännande produkter som OPPO Find X9 Ultra och Enco Clip 2, vilket understryker OPPO:s breda satsning på innovativ teknologi. Watch X3 Mini utmärker sig genom sin runda boett tillverkad i rostfritt stål, som i vissa varianter, särskilt High-Gloss Gold, förhöjs med en 18K guld-finish.

Detta ger klockan ett lyxigt och polerat utseende som verkligen sticker ut. Måtten på klockan är cirka 43,2 × 43,2 × 11,18 mm, och den väger endast 40,4 gram utan rem, vilket bidrar till en hög komfort även vid långvarig användning. Skärmen skyddas av ett reptåligt glas, vilket säkerställer att klockan behåller sitt eleganta utseende över tid. Remmarna är utbytbara och använder ett 18 mm quick-release system, vilket gör det enkelt att anpassa klockan efter personlig stil och tillfälle.

Materialvalen för remmarna inkluderar både slitstarkt fluororubber och elegant läder, beroende på vilken variant man väljer. Under huven hittar vi ett kraftfullt chipset i kombination med en BES2800BP co-processor, vilket optimerar energihanteringen och bidrar till en längre batteritid. Klockan är utrustad med 2 GB RAM och 32 GB intern lagring, vilket ger gott om utrymme för appar och data. Operativsystemet erbjuder stöd för över 100 olika appar och möjliggör sömlös anslutning till både Android- och iOS-enheter.

En av de mest intressanta funktionerna är stödet för oberoende WeChat via eSIM, vilket gör det möjligt att använda klockan helt självständigt utan att vara beroende av en smartphone. Anslutningsmöjligheterna är omfattande och inkluderar Bluetooth 5.2, NFC, GPS och stöd för kontaktlös bilnyckel på utvalda marknader. Batteritiden är imponerande, och med snabbladdning kan klockan laddas upp till 24 timmars användning på bara 10 minuter. En full laddning tar cirka 60 minuter.

Priset för High-Gloss Gold-varianten är 2 499 yuan, vilket motsvarar ungefär 3 700 SEK. En speciell Collector’s Edition med extra tillbehör, som en läderrem och ett laddningsställ, kan också finnas tillgänglig. OPPO har indikerat en global lansering i samband med ett event i april, men den exakta tillgängligheten utanför Kina är ännu inte helt bekräftad för alla marknader. Denna klocka är idealisk för dig som söker en elegant och funktionell smartklocka som inte dominerar handleden.

Den är perfekt för användare som vill ha eSIM-funktionalitet för att kunna använda klockan oberoende av sin telefon. Jämfört med den större OPPO Watch X3, som har en 1,5-tums skärm, en titanboett och en batteritid på upp till 16 dagar i vissa lägen, är Mini-versionen mer kompakt, lättare och mer prisvärd, men erbjuder något kortare batteritid och en mindre skärm. Sammanfattningsvis är OPPO Watch X3 Mini ett stilrent och kapabelt tillskott till den ständigt växande smartklockemarknaden.

Den kombinerar lyxig design med modern prestanda och hälsofunktioner på ett sätt som gör den särskilt attraktiv för kvinnor eller användare som söker en mindre och mer diskret klocka utan att kompromissa med funktionaliteten. Håll utkik efter denna modell när den når fler marknader om du letar efter en premium smartwatch i 40–43 mm-klassen





