Enligt SCB:s nya väljarundersökning leder oppositionen stort. Det gör det på grund av att Socialdemokraterna har lyckats lura det svenska folket genom en rad bluffar, hävdar Moderaterna. Karin Enström fyller i att S ljuger om att regeringen har dragit ned på välfärden, vilket M menar inte stämmer. Moderaterna uppger att de vill syna ytterligare en bluff - huruvida Vänsterpartiet ska sitta i en S-ledd regering eller inte. Det var i höstas som fyra anställda vid sjukhuset insjuknade under kort tid. En förundersökning inleddes men lades ned då brott inte kunde styrkas. Inflationen enligt måttet KPIF steg till 1,5 procent i maj, visar en preliminär beräkning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB). Inflationsökningen var större än väntat. Analytiker hade i genomsnitt räknat med att inflationen skulle stiga till 1,3 procent i maj, enligt Bloomberg. På plats konstaterar polisen att en fönsterruta har krossats och att en garagedörr öppnats. Platsen har spärrats av.

Enligt räddningstjänsten är det främst ett polisärende. Man uppger att man varit på plats och bistått polisen i deras arbete. Oppositionen leder stort enligt SCB:s nya väljarundersökning.

Det gör det på grund av att Socialdemokraterna har lyckats lura det svenska folket genom en rad bluffar, hävdar Moderaterna. Partisekreteraren Karin Enström fyller i att S ljuger om att regeringen har dragit ned på välfärden, vilket M menar inte stämmer. - Det stämmer inte, det som Socialdemokraterna säger. De sprider dimridåerna om att vi har dragit ner i välfärden, säger Enström och trycker på att regeringen har tillfört mer pengar till vård och skola sedan valvinsten 2022.

Moderaterna uppger att de vill syna ytterligare en bluff - huruvida Vänsterpartiet ska sitta i en S-ledd regering eller inte. - Socialdemokraterna och Magdalena Andersson har hela tiden försökt distansera sig till det, men vi vet att Nooshi Dadgostar har varit extremt tydlig. Det var i höstas som fyra anställda vid sjukhuset insjuknade under kort tid. En förundersökning inleddes men lades ned då brott inte kunde styrkas.

Inflationen enligt måttet KPIF steg till 1,5 procent i maj, visar en preliminär beräkning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB). Inflationsökningen var större än väntat. Analytiker hade i genomsnitt räknat med att inflationen skulle stiga till 1,3 procent i maj, enligt Bloomberg. På plats konstaterar polisen att en fönsterruta har krossats och att en garagedörr öppnats.

Platsen har spärrats av. Enligt SCB:s nya väljarundersökning leder oppositionen stort. Det gör det på grund av att Socialdemokraterna har lyckats lura det svenska folket genom en rad bluffar, hävdar Moderaterna. Karin Enström fyller i att S ljuger om att regeringen har dragit ned på välfärden, vilket M menar inte stämmer. Moderaterna uppger att de vill syna ytterligare en bluff - huruvida Vänsterpartiet ska sitta i en S-ledd regering eller inte.

Det var i höstas som fyra anställda vid sjukhuset insjuknade under kort tid. En förundersökning inleddes men lades ned då brott inte kunde styrkas. Inflationen enligt måttet KPIF steg till 1,5 procent i maj, visar en preliminär beräkning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB). Inflationsökningen var större än väntat.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med att inflationen skulle stiga till 1,3 procent i maj, enligt Bloomberg. På plats konstaterar polisen att en fönsterruta har krossats och att en garagedörr öppnats. Platsen har spärrats av.





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Oppositionen SCB:S Nya Väljarundersökning Socialdemokraterna Moderaterna Karin Enström

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