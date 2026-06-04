Moderaterna hävdar att Socialdemokraterna har lyckats lura det svenska folket genom en rad bluffar. Inflationen steg till 1,5 procent i maj, enligt SCB.

Oppositionen leder stort enligt SCB :s nya väljarundersökning . Det gör det på grund av att Socialdemokraterna har lyckats lura det svenska folket genom en rad bluffar, hävdar Moderaterna .

Partisekreteraren Karin Enström fyller i att S ljuger om att regeringen har dragit ned på välfärden, vilket M menar inte stämmer. - Det stämmer inte, det som Socialdemokraterna säger. De sprider dimridåer om att vi har dragit ner i välfärden, säger Enström och trycker på att regeringen har tillfört mer pengar till vård och skola sedan valvinsten 2022. Moderaterna uppger att de vill syna ytterligare en bluff - huruvida Vänsterpartiet ska sitta i en S-ledd regering eller inte.

- Socialdemokraterna och Magdalena Andersson har hela tiden försökt distansera sig till det, men vi vet att Nooshi Dadgostar har varit extremt tydlig. Även två andra FN-soldater skadades i attacken. Det har under morgonen brunnit i en lägenhet i Rissne i västra Sundbyberg. - Det är en person som tänt eld på sin lägenhet, säger polisens presstalesperson Mats Eriksson.

Det var i höstas som fyra anställda vid sjukhuset insjuknade under kort tid. En förundersökning inleddes men lades ned då brott inte kunde styrkas. Inflationen enligt måttet KPIF steg till 1,5 procent i maj, visar en preliminär beräkning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB). Inflationsökningen var större än väntat.

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Oppositionen SCB Väljarundersökning Socialdemokraterna Moderaterna Inflation Karin Enström Magdalena Andersson Nooshi Dadgostar

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