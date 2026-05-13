Optimism från Ryssland om Donbass-tagande, men militäranalytiker bedömer sannolikheten som liten

Ryssland har upprepat att målet med kriget är att ta hela Donbass, men militäranalytikern Jörgen Elfving bedömer sannolikheten som liten. Samtidigt som Ryssland hävdar att målet är nära, rapporterar en källa att Putin har fått löften om att Ukraina ska lämna Donbass under våren.

För att diskussioner om territorium över huvud taget ska bli aktuella behöver ett avtal om vapenvila vara underskrivet, har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj upprepat i samband med fredsförhandlingarna.

För en vapenvila varit att Ukraina lämnar hela Donbass – ett område av östra Ukraina som till stora delar ockuperas av Ryssland. Det finns dock flera vägar som fortfarande kontrolleras av Kievs styrkor och det går långsamt framåt för den ryska armén. Därför var det många som höjde på ögonbrynen när den ryske presidenten Vladimir Putin och Kremls talesperson Dimitrij Peskov i dagarna talade om att slutet på kriget är nära – samtidigt som man lovade fullständig seger.

En möjlig förklaring till att statsledningen i Moskva plötsligt hävdar att målen i Ukraina snart kan vara uppnådda är att Putin fått löften om att hela Donbass ska intas under våren, rapporterar Ett monument över ”befriarna av Donbass” i Donetsk, den största ukrainska staden som kontrolleras av Ryssland. De säger till honom att ukrainarna har problem, att deras front kollapsar och att de har slut på folk, berättar en av källorna.

Löftet är minst sagt optimistiskt från ryskt håll med tanke på att Ukraina under april återtog mer mark än vad Ryssland tog kontroll över. Jag bedömer sannolikheten att Ryssland skulle lyckas med det som mycket liten, säger militäranalytikern och den tidigare överstelöjtnanten Jörgen Elfving. Återtagit kommandot sedan årsskiftet pekar han på flera andra saker som talar emot att Rysslands invasion plötsligt skulle få upp farten: Under våren har antalet stupade ryska soldater ökat, både enligt Ukraina och utomstående bedömare.

I samband med att Kreml firade segerdagen i helgen publicerade oberoende och ryska BBC nya siffror över bekräftade döda, som tyder på att tiotusentals stupat de senaste månaderna. Militäranalytikern Jörgen Elfving gör bedömningen att Ryssland inte kommer lyckas ta hela Donbass till hösten. Kramatorsk är en av städerna i Donbass som inte fallit. Staden är hårt ansatt och många byar i närheten har evakuerats i takt med att ryssarna kommer närmare.

Till varje pris undvika en allmän mobilisering, vilket gör att de ryska styrkorna inte lyckas fylla luckorna i leden. Små grupper av soldater försöker ta sig förbi den ukrainska försvarslinjen, är ytterligare en anledning till att arméns mål kommer misslyckas, enligt Elfving. Strategin innebär en långsam rörelse framåt men bedöms vara nödvändig på grund av det ständiga drönarhotet vid frontlinjen. Ukrainas drönare har dessutom fått längre räckvidd och kan verka i en zon på upp mot två mil.

Det innebär att de även kan slå mot ryska underhållstransporter, något som gör det ännu svårare att ta Donbass till hösten. Eftersom Ryssland också har ett uttalat mål att skapa en buffertzon i den nordliga Sumyregionen tror han inte heller att landet kommer flytta trupper därifrån för att fylla på i Donbass. Om Ryssland lyckas ta Donbass kommer man sannolikt försöka få kontroll över hela Chersonregionen. Områden vid Dneprfloden som fortfarande är under ukrainsk kontroll har utsatts för massiva bombanfall.

Enligt två av Financial Times källor som talat med Putin blir den ryske ledaren allt mer besatt av att ta kontroll över Donbass. Jag har uppmanat honom att sätta punkt vid de nuvarande frontlinjerna. Men han fortsätter att säga: Nej, jag kan inte kompromissa om det här, säger en av källorna. uppgiftslämnare att Ryssland kommer höja ”priset” för en vapenvila ytterligare om de lyckas inta hela Donbass.

Vadym Skibitskyj, vice chef för Ukrainas militära underrättelsetjänst, har sagt att Kreml då även kommer kräva regionerna Cherson och Zaporizjzja. I inledningen av invasionen 2022 hävdade ryssarna att de annekterat dessa regioner, trots att stora delar förblev under ukrainsk kontroll





