Rapporter tyder på att ett samförståndsavtal mellan USA och Iran kan undertecknas inom få dagar, men det finns oklarheter och motsägelser angående villkoren. Samtidigt intensifieras Israels militära närvaro på Västbanken och utlöser internationella reaktioner.

Ett möjligt samförståndsavtal mellan USA och Iran är nära att förverkligas, enligt iranska och amerikanska meddelanden de senaste dagarna. Irans utrikesminister Abbas Araghchi har uttryckt optimism och hävdar att Iran är på väg att vinna kriget mot USA , samtidigt som han påpekar att ett eventuellt avtal först skulle kunna undertecknas om några dagar.

Ytterligare en iransk högt uppsatt tjänsteman, parlamentets talman Mohammad Baqer Qalibaf, har också påpekat att förhandlingarna är nära ett resultat och att löften måste hållas. Enligt Reuters har Förenade Arabemiraten (UAE) gått med på att frigöra mer än tio miljarder dollar i frysta iranska medel, i huvudsak inkomster från oljeexport som UAE har kontrollerat sedan konflikten bröt ut. Detta kan vara en viktig del i att nå ett avtal.

USA:s president Donald Trump har själv yttrat att en fantastisk uppgörelse med Iran är nådd och att undertecknandet troligen kommer att ske i Europa, där Schweiz erbjudit sig vara värd. Emellertid har Trump sedan kritiskt om Iran och kallat de villkor som läckt till media för falska. Trots de optimism som har varit framträdande i båda lägers uttalanden verkar vissa av de centrala Punkterna fortfarande vara föremål för förhandlingar.

Enligt amerikanska källor ska avtalet handla om att öppna Hormuzsundet, lyfta ekonomiska sanktioner och flytta ut anrikat uran från Iran. Å andra sidan hävdar iranska medier att Israels agerande på Västbanken är en del av en statligt uppbackad policy och att avtalet även ska avsluta kriget på alla fronter, inklusive i Libanon. Detta kan missfalla överensstämmelse med amerikanska beskrivningar som framhärdar att Iran redan har gått med på att aldrig utveckla ett kärnvapen.

Israels försvarsmakt, IDF, har under de senaste månaderna genomfört en offensiv på Västbanken och har nyligen uppfört en permanent militärbas nära det tidigare flyktinglägret i Jenin, vilket är första gången sedan Osloavtalen 1993 att Israel etablerar en sådan anläggning i en zon som i teorin ska kontrolleras av palestinska myndigheter. Amnesty International har uppmanat till en globalt bojkott av Israel som svar på detta agerande och påstår att det är en del av en systematisk politik.

Tanken är att på så sätt skapa ett internationellt tryck på Israel. Av de många rapporter som har cirkulerat finns vissa överensstämmelser men också klara motsägelser om vilka frågor som faktiskt ingår i avtalsutkastet. De kvarvarande tvistefrågorna inkluderar Irans kärnenergiprogram och missilprogram, där Iran inte vill att dessa ska ingå i förhandlingarna. Trots de utmaningar som finns har båda parter gett signaler om att en överenskommelse är inom räckhåll.

Även om vissa delar fortfarande är oklara verkar både USA och Iran vara fast beslutna att avsluta långvariga fiendskapen, medan samtidigt Israels fortsatta militära närvaro på Västbanken skapar ytterligare komplexiteter i regionen. Det senaste loppet av händelserna har skett mot bakgrund av ett antal internationella aktörers inblandning, inklusive Schweiz som erbjudit sig vara värd för undertecknandet samt Pakistan som enligt vissa källor arbetar i närt samarbete med båda parter.

Sammanfatningsvis är läget för ett avtal mellan USA och Iran mycket flytande och känsligt; det som rapporteras från den iranska sidan skiljer sig ibland markant från den amerikanska versionen, och ytterligare externa faktorer som Israels agerande och den的营养的 internationella reaktionen kan påverka utfallet





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