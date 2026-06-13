Orbán återvald som Fideszledare och flera andra nyheter från Sverige och världen

En sammanfattning av de senaste nyheterna: Viktor Orbán har valts om som ledare för det ungerska partiet Fidesz med överväldigande stöd. Sandvikens kommun kommer ta bort containrar nära skolor efter en tragisk dödsolycka. Tidigare svenska utrikesminister Margaretha af Ugglas har avlidit. Abba-manager Görel Hanser är död. Det kungliga paret firar 50-årsbröllopet med en båt tur. Polisen utreder sabotage vid Vätternrundan med hundratals skadade cyklister. Misstänkt mordförsök utanför Alvesta lämnar två barn skadade och en misstänkt gärningsman död. Fem militärer omkom i ett flygplanskrash i Indien. Jimmie Åkesson vill vända SD:s opinion och säger nej till marknadshyror. Arbetet pågår att ta bort Donald Trumps namn från Kennedy Center.

Ungern s tidigare premiärminister Viktor Orbán har återvalts som ledare för nationalkonservativa Fidesz . Beslutet fattades under partiets kongress i Budapest på lördagen, rapporterar den ungerska nyhetsbyrån MTI. 62-årige Orbán klev ner från premiärministerposten i maj - efter 16 år vid makten - sedan han förlorade valet mot Péter Magyar i april.

Men Orbán har fortfarande starkt stöd från sitt parti, där 729 av 737 av kongressdelegaterna röstade för att låta honom fortsätta som ordförande. Efter fredagens dödsolycka där en pojke klämdes fast i en container i Sandviken ska kommunen nu ta bort de containrar som står i närheten av skolor. - Vi har gett Gästrike återvinnare i uppdrag att ta bort samtliga så snabbt som möjligt, säger Rolf Sundqvist, säkerhetschef i Sandviken kommun.

Tidigare utrikesminister Margaretha af Ugglas är död, rapporterar Expressen. Hon satt i Carl Bildts regering under åren 1991-94, dessförinnan som moderat ledamot i riksdagen och därefter i EU-parlamentet. af Ugglas gjorde även en näringslivskarriär som styrelseledamot i en rad företag. Bland annat i Kinnevik och Sandvik som båda letts av brodern Jan Stenbeck med vilken hon sedermera hamnade i en livslång arvstvist. Abbas mångårig medarbetare Görel Hanser har avlidit, 78 år gammal.

Hon var den svenska supergruppens högra hand i årtionden.

"Det är med den djupaste sorg vi tillkännager att Görel Hanser avlidit. Vi har förlorat vår mest älskade vän och närmaste kollega. Det är en enorm förlust", skriver Abborna i ett inlägg på Instagram. Görel Hanser började redan på 1960-talet arbeta som assistent åt Stikkan Anderson, som var Abbas manager i början av gruppens framgångssaga.

Abba-medlemmarna bröt med Stikkan Anderson på 80-talet och Görel Hanser blev sedermera gruppens manager och nära medarbetare, en viktig kugge i det stora imperium som Abbas medlemmar byggde upp kring olika projekt. Kungen och drottningen har vid 14-tiden stigit ombord på kungaslupen Vasaorden och har därmed påbörjat deras färd från Skeppsbron till Djurgården. Efter det kungliga bröllopet 1976 färdades paret med Vasaorden och för att fira 50 år som gifta återskapar de nu båtturen över Stockholms ström.

Polisen är på plats vid Vätternrundan med anledning av misstänkt skadegörelse. På sträckan mellan Godegård och Zinkgruvan nära Motala har någon lagt ut småspik på vägen. Tidigare i dag hade ett tiotal cyklister i tävlingen drabbats, enligt polisen. - Arbetet efter nubbincidenten pågår fortfarande, vägen är sopad ett varv och vi kommer sopa ett varv till.

Antalet drabbade cyklister har ökat, det är ungefär 100 stycken som är drabbade nu. Så det är större omfattning än tidigare, säger han till tidningen. Två barn har först till sjukhus efter ett misstänkt mordförsök utanför Alvesta. En misstänkt gärningsman har hittats död, meddelar polisen vid 14.30-tiden.

De skadade barnen hittades i en bostad i en ort norr om Alvesta på lördagsförmiddagen. De fördes till sjukhus med ambulans och deras skadeläge är inte känt. Polisen har flera resurser på plats, bland annat insatsstyrkan. Fem militärer omkom när ett flygplan från det indiska flygvapnet kraschade nära en bas i den nordöstra delstaten Assam.

Det är oklart hur många som var ombord det rysktillverkade planet av typen An-32, men enligt militärkällor överlevde andrepiloten kraschen, uppger AFP. An-32 är speciellt utformat för att hantera extrema förhållanden och höga höjder och används ofta i den nordöstra delen av landet som innehåller bergstrakter. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson håller tal på partiets val-kickoff i Upplands Väsby med 92 dagar kvar till valet. Han säger att SD är partiet som kan vända det underläge som Tidöpartierna har i opinionen.

- Trenden är ganska tydlig, vi har ett rejält underläge att hämta in, och tiden börjar bli knapp, säger Åkesson. Han menar att partiet nu måste arbeta för att nå de grupper där de är svaga: bland annat storstadsväljare och kvinnor. Åkesson ger också beskedet att Sverigedemokraterna definitivt säger nej till marknadshyror. - Både för befintliga hyresrätter och för nyproduktion.

Det gäller idag och det gäller också efter valdagen. Svårare än så är det inte, säger SD-ledaren. Arbetet har inletts med att plocka bort Donald Trumps namn från Kennedy Center. Firande människor har samlats utanför kulturhuset i Washington för att se på när skylten tas ned





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