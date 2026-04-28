Orbáns oligarker flyger ut rikedomar i privatplan efter valförlust

Efter valförlusten uppges personer i Viktor Orbáns krets i all hast flytta ut sina tillgångar ur Ungern. Valvinnaren Péter Magyar uppmanar polisen att stoppa dem.

Uppgifter gör gällande att personer i Viktor Orbán s innersta krets nu i all hast försöker flytta ut sina tillgångar ur Ungern efter partiets förlust i aprilvalet.

Enligt rapporter från både ungerska oberoende journalister och brittiska The Guardian handlar det om betydande förmögenheter som transporteras ut via privatjetplan. Dessa tillgångar, som ackumulerats genom omfattande korruption under Orbáns långa tid vid makten, ska nu säkras innan en eventuell rättslig prövning kan inledas. Valets vinnare, Péter Magyar, har offentligt uppmanat landets polis att stoppa dessa utflöden och hävdar att brottslingar stulit enorma summor från det ungerska folket.

Han nämner specifikt länder som Förenade Arabemiraten, USA och Uruguay, som destinationer för dessa tillgångar, och pekar på att Ungern saknar utlämningsavtal med dessa nationer. Magyar betonar att han förväntar sig åtal i framtiden, men erkänner att han för närvarande saknar den formella makten att agera. Anders Blomqvist, Ungernkännare och universitetslektor i historia vid Högskolan Dalarna, ser uppgifterna som trovärdiga och inte oväntade.

Han förklarar att det är naturligt att personer som riskerar att ställas till svars för sina handlingar försöker skydda sina tillgångar. Blomqvist menar att tecken på dessa transaktioner fanns redan innan valet, och att en del av kretsen runt Orbán började förbereda sig på en eventuell förlust i god tid. Han understryker att risken för att tillgångar måste återbetalas är en stark drivkraft bakom dessa försök att flytta pengar utomlands.

Det har bekräftats genom källor inom Fidesz att minst tre personer i Orbáns innersta krets har fört ut tillgångar sedan valet, med destinationer som Saudiarabien, Oman och Singapore. Samtidigt rapporteras det att flera medarbetare söker visum till USA i hopp om att få anställning vid institutioner som stöder Donald Trump. Situationen kompliceras av att Viktor Orbán fortfarande innehar makten fram till maktskiftet i början av maj.

Detta innebär att det blir svårt för myndigheterna att agera effektivt mot dessa utflöden innan Magyar tillträder. Blomqvist påpekar att myndigheterna sannolikt inte kommer att lyssna på Magyar just nu och att en rättssäker utredning kräver lagstiftning som ger dem befogenhet att agera. Han framhåller att Orbáns politik har gynnat en elit i landet, som dragit nytta av både växande inflytande över ekonomin och EU-finansierade byggkontrakt.

Dessa kontrakt har ofta kunnat förvärvas till låga priser, vilket genererat betydande vinster för de inblandade. Blomqvist förutspår att den nya regeringen kommer att granska dessa statliga upphandlingar noggrant. Han ställer också viktiga frågor om EU:s ansvar i frågan, och undrar hur det har kunnat ske under så lång tid och vem som har skyddat de ansvariga. En utredning angående misstänkt undanhållande av olagligt förvärvade medel pågår enligt uppgifter, men varken ungerska skattemyndigheter eller centralbanken har kommenterat saken ytterligare





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SAS-plan nödlandade efter rökutveckling – norsk laxindustri köper ryskt foder – gripanden i Liljeholmen – polisinsats i GöteborgEtt SAS-plan tvingades nödlanda efter rök från en överhettad laptop. Norsk laxindustri fortsätter köpa ryskt foder trots kriget i Ukraina. Sex personer gripna i Liljeholmen i samband med en brottsutredning. Polisinsats vid Göteborgs centralstation efter att ett misstänkt farligt föremål hittats.

Read more »

Zaragoza-målvakt avstängd efter bråk i lokalderbyZaragoza-målvakten Esteban Andrada fick rött kort och orsakade tumult i derbyt mot Huesca. Båda lagen fick spelare utvisade och Andrada riskerar lång avstängning.

Read more »

Oljepriset stiger efter uteblivna fredssamtal – polisinsats i Göteborg och skjutning i OsloOljepriset ökar vid handelsveckans start efter att fredssamtal mellan USA och Iran uteblivit. Samtidigt utbröt en polisinsats i Göteborg och en skjutning i Oslo. Dessutom bekräftas kung Charles III:s statsbesök i USA och rapporter om försvarsministerns död i Mali.

Read more »

Akutstopp för X2000-tåg efter sprucket hjul – jordbävning i Japan och polisinsatser i SverigeSJ har ställt in många avgångar efter att ett sprucket hjul upptäcktes på ett X2000-tåg. Samtidigt drabbades Japan av en jordbävning, oljepriset steg och polisinsatser genomfördes i Stockholm och Göteborg.

Read more »

Ungern: Nu börjar Péter Magyar riva Orbáns ”lögnfabrik”Ungern byter väg. Under 16 år har Orbán förvandlat 80 procent av landets medier till en megafon för makten. Nu ska Péter Magyar riva ”lögnfabrikerna”.

Read more »

Stubb: Europa behöver Ukraina – Ungern söker dialog och drönaranfall mot RysslandFinlands president Alexander Stubb betonar Ukrainas viktiga roll för Europas säkerhet och uppmanar till ett förändrat narrativ. Ungerns nye premiärminister vill inleda en dialog med Zelenskyj, och ryska oljelagringstankar har attackerats av ukrainska drönare.

Read more »