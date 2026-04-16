Orbáns veto: Ett bevis på EU:s inre sårbarhet och behovet av skärpta regler

Ungerns premiärminister Viktor Orbáns veto mot EU:s stöd till Ukraina har avslöjat EU:s svaga punkter när det gäller att hantera medlemsländer som aktivt underminerar unionens samarbeten. Texten diskuterar behovet av nya, skärpta regler för att förhindra intern sabotage och hur EU kan hantera framtida utmaningar från auktoritära ledare. Den belyser också olika förslag på reformer, däribland att införa kvalificerad majoritet för att dra in rösträtten för länder som bryter mot EU:s grundläggande värderingar.

Den ungerska premiärministern Viktor Orbán s senaste veto mot EU:s stöd till Ukraina har satt strålkastarljuset på unionens bristande möjligheter att hantera internt sabotage.

Efter valet i Ungern, som gav upphov till en initial känsla av lättnad och en viss skadeglädje över att Orbáns styre verkade försvagat, infann sig en oroväckande tanke: vad om valet inte ägt rum just nu? Orbáns blockering av det nödvändiga EU-stödet till Ukraina utgör ett akut hot mot landets överlevnad och förmåga att försvara sig. Att Ungern valde bort Orbán samtidigt som EU desperat behövde hans godkännande var en ren lyckträff, men den understryker en djupare problematik. Orbán har systematiskt förtalat och motarbetat EU-samarbetet, och hans agerande gällande Ukraina-stödet kan beskrivas som rent sabotage. Trots att han ingått i överenskommelser om att ta upp stora lån för att finansiera stödet till Ukraina, där Ungern, Slovakien och Tjeckien inte ens bär den finansiella bördan, har han lagt in sitt veto mot den avgörande beslutsprocessen. För att stödet ska kunna utbetalas måste medlemsländerna enas om att kommissionen får använda EU-budgetens låneutrymme, så kallat headroom. Denna enhällighet har Orbán vägrat ge, vilket sätter ett omedelbart och allvarligt stopp för nödvändiga medel. Det är tydligt att det krävs nya och skärpta regler för att förhindra att enskilda EU-ledare underminerar samarbetet inifrån. Ukrainas behov är akuta; utan EU:s ekonomiska hjälp riskerar landet att gå i konkurs. Även om Ungerns nya ledning förhoppningsvis snart godkänner stödet, får unionens företrädare inte glömma den läxa som Viktor Orbán har lärt dem: EU:s nuvarande regelverk är otillräckligt för att hantera medlemsländer som aktivt motarbetar unionens grundläggande principer och agerar i strid med gemensamma intressen. Orbán sammanfattade sin syn på EU för många år sedan med orden "EU skäller, men bits inte". Denna observation har i stort sett visat sig vara korrekt. Sedan hans maktövertagande 2010 har EU gjort otaliga försök att hejda hans underminering av såväl Ungerns demokrati som det europeiska samarbetet. Varken ekonomiska, politiska eller rättsliga påtryckningar har lyckats bromsa honom. Avgöranden från EU-domstolen har haft viss effekt, men inte tillräcklig för att bita fast. Frågan kvarstår: hur ska unionen hantera framtida interna marodörer som missbrukar EU:s resurser, bryter mot demokratiska principer och allierar sig med auktoritära regimer? Till och med artikel 7 i Lissabonfördraget, den så kallade atombomben, har visat sig vara verkningslös. Denna artikel möjliggör att ett EU-land som allvarligt åsidosätter unionens grundläggande värderingar – frihet, demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter – kan förlora sin rösträtt eller andra medlemsrättigheter. Ett sådant beslut kräver dock enhällighet, och hittills har Polen (under det tidigare styret) och Slovakien skyddat Ungern. En utvidgad diskussion pågår om hur regelverket kan skärpas och bli mer effektivt. Ett förslag som lyfts fram är att inte bara frihet och demokrati, utan även principen om "lojalt samarbete" (artikel 4 i fördraget) ska betraktas som ett gemensamt EU-värde. Men löser detta problemet? Det skulle fortfarande krävas enhällighet för att frånta ett illojalt land dess rösträtt. Att frånta ett land rösträtten är inte detsamma som att utesluta det, utan innebär att landet i praktiken sparkas halvvägs ut ur unionen, vilket en inflytelserik blogg för konstitutionella europeiska frågor har beskrivit. Ett mer radikalt förslag har cirkulerat, där alla andra medlemsländer – utom Ungern – skulle lämna EU och bilda en ny union med ett nytt fördrag, för att därmed bli av med Orbán. Liknande idéer förekom kring Maastrichtfördraget 1992, men detta förslag ter sig överdrivet och provocerande. Att försöka exkludera ett trilskande eller oönskat EU-land genom att skapa en ny organisation för de övriga verkar varken realistiskt eller konstruktivt. I stället har en grupp forskare från Tyskland och Frankrike presenterat mer konkreta förslag i rapporten "Sailing on High Seas: Reforming and Enlarging the EU for the 21st Century". De föreslår att en kvalificerad majoritet borde räcka för att dra in rösträtten för ett medlemsland som bryter mot unionens grundläggande värderingar. Att frånta rösträtten är inte samma sak som uteslutning, men ger en tydlig signal och möjlighet för landet att ompröva sin inriktning och åter bli en fullvärdig del av EU utan att behöva ansöka om medlemskap på nytt. Läxan som Orbán har lärt EU är tydlig: Ungerns rösträtt borde ha dragits in för länge sedan, och landet borde ha omvandlats till en medlem utan politiskt inflytande inom unionen.





