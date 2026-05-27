Ordförande för psykiatriutskottet i Stockholm: utesluter inga åtgärder för att stärka psykiatrin

Sandra Ivanovic Rubin (MP) om kritiken mot privata vårdaktörer och behovet av långsiktiga resurser för en jämlik psykiatrisk vård i Region Stockholm.

Sandra Ivanovic Rubin , ordförande för psykiatriutskottet i Region Stockholm , uttalar att hon utesluter inga åtgärder för att stärka psykiatrin efter den omfattande kritiken mot de privata vård koncernerna Wemind och Prima vård , som tog över delar av den psykiatriska öppen vård en hösten 2025.

Hon avfärdar tanken på att uppsäga avtalen, eftersom konsultfirman KPMG nyligen kunnat konstatera att Wemind inte brutit mot några avtalsmässiga förpliktelser, och en ensidig uppsägning utan rättslig grund skulle kunna innebära betydande juridiska och ekonomiska risker för regionen samt fara för patienterna på grund av bristande kapacitet för att övertaga vården i egen regi. Rubin ser däremot positivt på regeringens avsatta 350 miljoner kronor för psykiatriutbyggnad, men kräver att resurserna läggs in i den ordinarie statsbudgeten för en hållbar långsiktig finansiering.

Hon hävdar att avtalen faktiskt kan skapa bättre förutsättningar för en jämlik psykiatri där de svårast sjuka prioriteras, och att utskottet kommer att ta upp KPMG-rapporten den 10 juni, medan förvaltningen redan har inlett en fördjupad journalgranskning för att kvalitet och eventuella oegentligheter. Rubin understryker att alla åtgärder är möjliga för att säkerställa fungerande vård för alla som behöver den.

Kritiken mot Wemind är särskilt stark i Järvaområdet, där misstankar om nedskärningar på personalen och bristande transparens kring ersättningssystemen, med skillnader upp till tusen kronor per patient mellan mottagningar, har väckts. Rubin menar att patienter med komplexa psykiatriska tillstånd bör remitteras till specialiserade verksamheter som Ersta diakoni eller regionens eget PTSD-centrum.

Ytterligare kritik riktar sig mot en tendens till ensidig fokus på kognitiv beteendeterapi (KBT) på bekostnad av psykodynamisk terapi (PDT), vilket Rubin anser är ett generellt problem inom branschen och inte specifikt kopplat till upphandlade aktörer; hon hänvisar till Socialstyrelsens riktlinjer som ska följas och uppmanar patienter att anmäla eventuella brister till patientnämnden eller IVO, eller att byta vårdgivare. Rubin poängterar att det är en styrka att erbjuda flera behandlingsmetoder och att Weminds nuvarande tolkning av riktlinjerna granskas





