Örebro läns museum öppnar dörrarna igen i december 2027 efter omfattande renoveringar

Efter nästan tio år stänger Örebro läns museum snart portarna för allmänheten igen. En omfattande renovering, präglad av oväntade utmaningar, har lett till en försening, men museichefen ser fram emot att återigen erbjuda länets invånare tillgång till deras historia och konst.

Det har gått nästan ett decennium sedan Örebro läns museum stängde sina portar för att genomgå en omfattande renovering. Nu, efter en tid präglad av förseningar och oväntade utmaningar, har ett nytt datum för återöppnandet fastställts: december 2027. Detta innebär att länets invånare kommer att ha fått vänta i drygt nio år på att återigen få tillgång till sin gemensamma historia och konst. Museichefen Birgitta Johansen uttrycker en djup förståelse för längtan och betonar vikten av att återigen kunna erbjuda denna kulturella mötesplats.

Historien bakom stängningen sträcker sig tillbaka till 2015, då museichefen Birgitta Johansen började märka av problem i byggnaden. Initiala symptom som kliande ansikte och irriterade slemhinnor eskalerade till mer påtagliga problem som läckande tak. Regnvatten trängde in, en besvärande fuktproblematik som påverkade både personal och besökare. Trots en delvis åtgärd av taket fortsatte vatten att sippra in, vilket ledde till att hinkar behövde placeras ut i utställningslokaler. Situationen blev ohållbar och vintern 2018 fattades det drastiska beslutet att stänga museet för renoveringar, ett arbete som pågått sedan maj samma år.

Örebro läns museum är ett av Sveriges äldsta länsmuseer, med anor från 1856. Museiverksamheten har haft flera hemvist genom åren, från Örebro slott från 1887 till de egna lokalerna som invigdes 1963. Museet drivs av en stiftelse och byggnaden ägs av Region Örebro län, vilket innebär att offentliga upphandlingar har varit en central del av renoveringsprocessen. Initialt underskattades omfånget av de nödvändiga åtgärderna, delvis på grund av byggnadens status som byggnadsminne och det faktum att den verkliga omfattningen av fukt- och renoveringsbehovet inte fullt ut hade tagits höjd för. Den initiala kostnadsuppskattningen visade sig vara för låg, och den ekonomiska kalkylen fick justeras.

Coronapandemin, som bröt ut 2020, innebar ytterligare en utmaning. Renoveringsplanerna tappade fart och när arbetet återupptogs drabbades projektet av ytterligare ett bakslag när den första byggnadsentreprenören gick i konkurs. Detta tvingade Regionen att inleda en ny upphandling, som under hösten 2024 resulterade i att RO-gruppen tog över ansvaret. Sedan vintern 2025 har renoveringen kunnat fortgå enligt plan, enligt museichef Birgitta Johansen. Förväntningen är att personalen kan flytta tillbaka in i byggnaden i slutet av 2026, följt av uppbyggnaden av nya utställningar. Slutligen, i december 2027, slås dörrarna upp för allmänheten.

Trots avsaknaden av fysiska lokaler har museets verksamhet fortsatt oförtrutet. Genom ett mobilt museum i en mindre lastbil har man nått ut till invånarna i hela länet. Detta har inneburit att man kunnat möta och interagera med människor som man annars inte skulle ha nått. Birgitta Johansen hoppas nu att dessa kontakter kommer att resultera i ett stort intresse för de nya lokalerna när museet återigen öppnar, och att de som mött museet på detta mobila sätt nu vill fortsätta sin relation med museet i dess permanenta miljö. Att återigen kunna erbjuda tillgång till länets historia och konst är en efterlängtad händelse för både museets personal och för många av länets invånare.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Blandat på börsen – slagigt i Ericsson efter delårStockholmsbörsen inleder fredagens handel på rött inför helgens fortsatta fredssamtal mellan Iran och USA. En timme efter öppning handlas indexen åt olika håll.

Read more »

Man döms till rättspsykiatrisk vård efter elavstängning på vattenverkEn man i 30-årsåldern tog sig in på Hässlö vattenverk i Västerås nattetid och stängde av elen, vilket stoppade vattenförsörjningen. Mannen, som uppger att han ropade på hjälp, bedöms ha varit påverkad av en allvarlig psykisk störning och döms nu till rättspsykiatrisk vård.

Read more »

SLP stiger efter upprepade köpråd: ”En premie är motiverad”SLP, där Erik Selin är största ägare och ordförande, stiger på börsen efter att både Nordea och SEB reviderat upp sina prognoser för fastighetsbolaget.

Read more »

Efter floppen: Disney satsar på klassisk magi i “Hexed”Vi har vetat ett tag att Disneys 'Hexed' var på gång men detaljerna saknades. Nu vet vi mer, tack vare CinemaCon i Las Vegas och The Wrap som rapporterar därifrån.

Read more »

Bioarctic efter svenska nobben: ”Förödande för patienter”Sveriges regioner avråds från att använda Bioarctics alzheimersläkemedel Leqembi, enligt beslut från ett expertråd som inte anser att det höga priset är motiverat.

Read more »

Hormuzsundet öppet efter vapenvilaIrans utrikesminister meddelar att Hormuzsundet är öppet för all kommersiell trafik under en tio dagar lång vapenvila mellan Israel och Libanon. Tre iranska oljetankfartyg har redan passerat sundet.

Read more »