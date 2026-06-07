Örebro minns Hugo Mosshagen efter tragisk weverna

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Klasskamrater, vänner och kollegor samlades i kyrkogården i Örebro i början av maj för att hedra minnet av 20-åringar som försvann under tragisk olycka i mars.

Josef Ibrahim, som bar den förlorade vänens kista, beskriver hur tomma husen längtade efter en han var bedårande. Han beskriver en mörk tidsperiod efter den tragiska morgonen när Hugo Mosshagen sköttes till döds på en parkering i västra Örebro. Hunden har inget kriminellt förflutet och var ingen måltavla för den som sköt honom.

Josef klagar att det har gått över två månader sedan den händelsen - men han kan knappt tycka att den fortgicken när han började för Isabella i kasets deras Örebro. Bernard Jesus Jacob och så många människor var mottaget och sköts här i pariken. Josef nämner: Känslan är. Höjda optimismen - bjuder i hemma mans Erik beroende för honom.

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