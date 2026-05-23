Oresjnik-robotar attackerar Kiev, folk uppmanas söka skydd

Vitali Klitsjko, borgmästare i Kiev, bekräftar larmet om en attack med ballistiska robotar och drönare. Detta sker samtidigt som ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyj berättar om underrättelseinformation om en kommande attack från Ryssland.

"Samtidigt som alarmet om Oresjnik framfördes menas det att Kiev s borgmästare, Vitali Klitsjko, att flera ballistiska robotar mot avfyras Kiev . Invånare uppmanas söka skydd. "Huvudstaden har utsatts för en massiv ballistisk robotattack", skriver Timur Tkatjenko, chef för Kiev s militära ledning, på Telegram.

Vid klockan halv två-tiden natten mot söndag rapporterade det ukrainska flygvapnet att ett 30-tal drönare var på väg mot Kiev. Oresjnik-roboten har endast använts vid två tidigare tillfällen i kriget. Den har beskrivits som mycket svår att stoppa eftersom den färdas i så hög hastighet. Ryske presidenten Vladimir Putin har hävdat att Oresjnik är "immun" mot alla försvarssystem.

Men Ryssland har inte så många av dem och de används därför sparsamt. Tidigare i dag skrev ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj att man fått underrättelseinformation om att Ryssland förberett en omfattande nattlig attack mot Ukraina. Flyglarm har låtit över hela landet under lördagskvällen.





Zelenskyj: Ryssland förbereder hypersonisk robotUkrainas president Volodymyr Zelenskyj varnar för att Ryssland planerar att använda den hypersoniska roboten Oresjnik.

Attacker mot Kiev – 'sök skydd' | Senaste nytt på SvDFlyglarm har börjat ljuda över den ukrainska huvudstaden Kiev efter att drönare är på väg in mot området, rapporterar ukrainska Pravda.

Russian Drone Attack on Ukrainian Capital and Preparations for a Larger OffensiveThe Ukrainian military reported that Russia has launched a drone attack on the capital city, Kyiv. The extent of the ongoing attack and the number of drones that have been destroyed by the Ukrainian defense are still unclear. The Ukrainian government has also received information from various sources, including the US and European partners, about Russia's preparations for a larger offensive against Ukrainian territory, including Kyiv. Meanwhile, the US ambassador issued a warning about a potential significant attack that could occur at any time within the next 24 hours. President Zelenskyy also warned about Russia's preparations for a hypersonic attack using the Oresjnik robot, which has the potential to carry nuclear weapons. Russia and Belarus conducted joint nuclear drills and have placed Oresjnik drones with nuclear capabilities in Belarus. The attack comes a day after Russian President Vladimir Putin announced that Russia would seek revenge for the alleged attack on student dormitories in the occupied Luhansk region.

Order om skydd efter flygarm över Kiev som signalerar ryska drönareUkrainas president Volodymyr Zelenskyj varnade tidigare under kvällen att Ryssland kommer anfalla Kiev "under de närmsta timmarna". Flyglarm har börjat ljuda över den ukrainska huvudstaden Kiev efter att drönare anländer till området.

