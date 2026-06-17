Trafikstörd, Ebolakris, flygkrasch, Fed-beslut och andra händelser samlades på onsdagskvällen. Översikt över utvecklingen i Sverige och utomlands.

Öresundståg en har återupptagit trafiken efter flera timmars stopp som orsakades av en nedriven kontaktledning. På onsdagskvällen锅中 detention inleddes efter en teknisk fel som tvärtstoppade all tågtrafik mellan Malmö och Köpenhamn.

Skånetrafiken har meddelat att trafiken successivt kommer att återgå till normalläge, men resenärer bör fortfarande räkna med förseningar och inställda avgångar. Katastrofen lett till långa köer vid Kastrup där hundratals resenärer väntade på ersättningsbussar. Denna händelse påminner om de utmaningar som transportsystem står inför när kritisk infrastruktur utförsar. I andra nyheter, Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa fortsätter att utvecklas till en allvarlig folkhälsokris enligt Röda Korset och andra hjälporganisationer.

Sedan utbrottet började den 15 maj har 808 fall bekräftats och 192 dödsfall rapporterats. G7-länderna efterlyser en samordnad internationell respons för att stoppa smittans spridning, medan experter varnar för att det kan ta upp till ett år att få situationen under kontroll. Utbrottet har redan spridit sig till Uganda med 19 fall och två dödsfall. Faktorer som konflikter, massförflyttningar och ett svagt sjukvårdssystem försvårar åtgärderna.

Dessutom saknas det ett godkänt vaccin för den specifika virusstammen som orsakar utbrottet. I ett annat ämne, ett flygkrasch nära Moskva har kostat två personas liv. Ett enmotorigt flygplan störtade på en flygplats i närheten av Moskva enligt den ryska statliga nyhetsbyrån Tass. Flygplanet fattade eld i samband med kraschen.

Orsaken till olyckan är under utredning och hittills okänd. Dessutom, en annan trafikolycka rapporteras från Sverige där två bilar krockat på väg 69 norr om Falun. En bil körde ner i diket efter kollisionen och skadeläget på de involverade är oklart. Ambulans och räddningstjänst har svarat till platsen.

Tillstånd för den amerikanskaFederalReserve; Fed har beslutat att behålla styrräntan i intervallet 3,50-3,75 procent, vilket var förväntat av marknaden som prissade in en orörd räntenivå med drygt 99 procents säkerhet. Detta var Fed:s första räntemöte under ledning av Kevin Warsh som ersatte Jerome Powell efter att president Donald Trump krävt Powell avgå efter att han höll fast vid centralbankens oberoende. Trump har upprepade gånger krävt att Fed sänker räntor, men Powellände inte från sin princip.

Helt oberoende från denna ekonomiska utveckling uppmärksammas en annan tragedi; den amerikanska skådespelerskan Daveigh Chase avlidit vid 35 års ålder. Enligt TMZ dog hon efter att ha drabbats av hjärnhinneinflammation. Chase är bäst känd för sin roll som Samara Morgan i skräckfilmen The Ring och för att ha utfört rösten till Lilo i Lilo & Stitch. I Sverige, en missad incident inträffade i Bjuv där SOS Alarm mottog ett larm om en explosion inomhus.

Polis, räddningstjänst och ambulans svarade men upptäckte att en smällare tänts utan att orsaka skador. Slutligen, president Donald Trump har uttalat sig om Iranavtalet och påstått att det avvärjde en möjlig ekonomisk katastrof. Under G7-mötet hotade han med att USA kommer att återuppta militära angrepp mot Iran om inget slutgiltigt fredsavtal nås inom 60 dagar. Han sade att han inte vill återgå till bombningar men att USA inte kommer att tillåta Iran att skaffa kärnvapen





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