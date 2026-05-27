Örgrytes match avbruten efter mordbrand och sabotage

En timme och 20 minuter efter att matchen skulle ha startat, meddelades att den skulle spelas klart inför tomma läktare dagen efter. Polisen inledde en förundersökning gällande mordbrand och framkallande av fara för annan efter att en polis förts till sjukhus med rökskador. Under onsdagen inrättades ytterligare en förundersökning om mordbrand. "Den öppna elden på läktaren och en separat händelse där en pyroteknisk vara antände material i en trappa, har resulterat i två förundersökningar gällande mordbrand. I det senare fallet har polisen även inlett en förundersökning om framkallande av fara för annan", säger Örgrytes supportrar efter att matchen blivit avbruten. Polisen har även inlett en förundersökning om brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor till följd av den kraftiga rökutvecklingen. I polisens matchrapport rapporteras cirka 200 pyrotekniska bränningar och ett 50-tal maskeringar. Till följd av den kraftiga rökutvecklingen fick en polis söka sjukvård under kvällen. Den omfattande användningen har resulterat i att polisen utreder brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Polisen ska även ha blivit hindrade att bistå vid ett sjukdomsfall på läktaren. Därför inleder man en förundersökning om sabotage mot blåljusverksamhet. Under pågående match inträffade ett sjukdomsfall bland allmänheten på läktaren. Poliser som skulle bistå hindrades då från att ta sig fram. Att bistå vid sjukdomsfall ingår i polisens uppdrag. Att hindra polisen i det arbetet kan i värsta fall fördröja livräddande insatser. Med anledning av händelsen har polisen inlett en förundersökning om sabotage mot blåljusverksamhet.

