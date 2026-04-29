Oro för arbetarnas hälsa vid SSAB – Facket stoppar projektet tills orsaken är klarlagd

Omkring 20 arbetare vid SSAB har rapporterat sjukdomssymptom sedan januari. Facket Byggnads stoppar arbetet med ett mångmiljardprojekt tills orsaken till problemen är fastställd. Misstankar riktas mot gasläckage och vanadinhaltigt byggdamm.

Oron växer kring hälsoproblem hos arbetare vid SSAB :s anläggning i norra Sverige. Sedan januari har omkring 20 personer rapporterat olika sjukdomssymptom, och sju av dessa har behövt söka vård.

Trots omfattande undersökningar, inklusive över 150 000 gastester, har SSAB ännu inte kunnat fastställa orsaken till dessa fall. SSAB:s VD, Johnny Sjöström, bekräftar i Sveriges Radio att man ännu inte har ett tydligt svar, men att man arbetar intensivt med att identifiera källan till problemen. Ett möte med fackliga representanter är planerat under dagen för att presentera de hittillsvarande resultaten och diskutera framtida åtgärder.

Situationen är allvarlig och skapar stor oro bland de anställda, som nu kräver svar och garantier för sin hälsa och säkerhet. Facket Byggnads, under ledning av ordförande Claes Danell, är tydligt med att man inte kommer att ge sitt godkännande för att fortsätta arbetet med det pågående mångmiljardprojektet förrän orsaken till sjukdomsfallen är klarlagd. Danell betonar att man måste veta vad som orsakar problemen för att kunna skydda arbetarna.

Ett av huvudspåren i utredningen fokuserar på möjligheten att gasläckage kan vara orsaken. Enligt Sabina Hoppe, enhetschef för miljöskydd vid länsstyrelsen i Norrbotten, kan gaser vara svåra att detektera efter en tid, eftersom de kan diffundera bort och därmed försvinna från provtagningsplatsen. Detta kan förklara varför de initiala testerna inte har gett några entydiga resultat. Hoppe förklarar att om en gasläcka uppstår under grävningsarbeten, kan gasen snabbt spridas och sedan vara svår att hitta vid senare provtagning.

Detta gör det till en utmaning att identifiera gas som en möjlig orsak till de rapporterade hälsoproblemen. Utöver gasläckage har facket Byggnads även riktat fokus mot vanadin, ett metallämne som finns i marken på SSAB:s område. Vanadin har tidigare klassats som ofarligt eftersom det anses vara svårt att bryta ned, och SSAB har tillstånd att använda slaggprodukter som innehåller vanadin vid markarbeten. Danell uttrycker dock oro över att vanadinhaltigt byggdamm kan vara orsaken till sjukdomsfallen.

Han hänvisar till erfarenheter från andra länder, som Nederländerna och Kina, där arbetare och lokalbefolkning har drabbats av hälsoproblem till följd av vanadin i närheten av stålverk. Danell ifrågasätter SSAB:s bedömning att vanadinet är tillräckligt bundet i stenen för att inte utgöra en risk, och kräver att man genomför ordentliga tester för att utesluta vanadin som en möjlig orsak. Han är orolig för att dammet, om det innehåller vanadin, kan ha påverkat de anställdas hälsa.

SSAB har en annan syn på saken, och Danell planerar att ifrågasätta deras slutsatser under det kommande mötet. Situationen kräver en noggrann utredning och transparent kommunikation för att säkerställa arbetarnas hälsa och trygghet





