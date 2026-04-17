Oro för Belarus inblandning i kriget – USA utökar Rysslandssanktioner

Ukrainas president Zelenskyj varnar för att Belarus kan dras in i kriget ytterligare, medan USA förlänger sanktioner mot Ryssland. Rapporter om framgångsrika ukrainska drönarattacker och en polsk medborgares fängelse i ockuperade områden präglar nyhetsflödet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har uttryckt djup oro över att Belarus återigen kan komma att dras in i kriget på Ryssland s sida. Enligt underrättelseinformation som president Zelenskyj presenterat tyder flera indikationer på att förberedelser pågår på belarusisk mark, nära gränsen mot Ukraina. Detaljer som framkommit inkluderar byggnation av vägar samt upprättande av artilleriställningar i det strategiskt belägna gränsområdet.

Zelenskyj menar att detta indikerar att Ryssland aktivt försöker dra in Belarus i sina militära operationer, vilket är en oroande utveckling som kan påverka den regionala säkerheten ytterligare. Denna varning understryker den komplexa geopolitiska situationen och de pågående ansträngningarna att bredda den militära konflikten. Parallellt med dessa varningar har Vita huset fattat ett betydande beslut gällande sina sanktioner mot Ryssland. Genom ett officiellt dokument i Federal Register har förbudet för Rysslands-kopplade fartyg att anlöpa amerikanska hamnar eller vistas i amerikanska farvatten förlängts med ytterligare ett år. Detta förbud, som ursprungligen infördes av president Joe Biden den 21 april 2022, kort efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, motiveras med att Rysslands federationens agerande och politik utgör ett fortsatt nationellt undantagstillstånd som hotar USA:s internationella relationer. Förlängningen av dessa sanktioner är en tydlig signal om USA:s fortsatta motstånd mot Rysslands agerande och ett försök att ytterligare isolera landet ekonomiskt och logistiskt. Denna åtgärd kommer sannolikt att ytterligare påverka Rysslands möjligheter att bedriva handel och internationella affärer. I en separat men lika viktig utveckling har ytterligare sju barn, varav sex pojkar och en flicka i åldrarna mellan 3 och 17 år, återförts till Ukraina från Ryssland. Dessa barn hade tidigare förts bort från ockuperade områden i Ukraina. Återföreningen har skett som en del av det statliga projektet Bring Kids Back UA, vilket understryker Ukrainas bestämda arbete med att återhämta sina medborgare. Organisationen uppger att omkring 1,6 miljoner ukrainska barn lever under rysk kontroll i de ockuperade delarna av landet, och att närmare 20 600 barn har bekräftats bortförda. Av dessa har hittills endast 2 100 kunnat återföras, vilket belyser den enorma utmaningen och det mänskliga lidande som kriget medför. Premiärminister Julia Svyrydenko har under sitt besök i Washington betonat vikten av att bibehålla och skärpa sanktionerna mot Ryssland, och har mötts av stöd från USA:s finansminister Scott Bessent. Hon har också framfört Ukrainas krav på säkerhetsgarantier i eventuella framtida fredsförhandlingar. Under natten till torsdagen genomförde Ukrainas drönarstyrkor framgångsrika attacker mot flera mål i Ryssland. Insatserna riktades bland annat mot en bas där långdistansrobotar avfyras, samt mot två oljedepåer. Dessa attacker visar på Ukrainas ökade förmåga att slå mot ryska mål även på deras eget territorium. Statsminister Ulf Kristersson har haft sitt första samtal med den tillträdande ungerske premiärministern Péter Magyar, där de diskuterade Ungerns hållning gällande ett låneavtal till Ukraina. Kristersson uttrycker försiktig optimism om att Ungern kan komma att släppa igenom ett stöd på 90 miljarder euro till Ukraina. Under tiden har en rysktillsatt domstol i östra Ukraina dömt en polsk medborgare till 13 års fängelse för att ha stridit på Ukrainas sida, vilket är ett exempel på de rättsliga konsekvenserna för utländska medborgare som stödjer Ukraina. Ukrainas försvarsmakt rapporterar även om attacker på den annekterade Krimhalvön och planerar att lansera nya drönarbaserade stridsmetoder. Samtidigt har Norge och Storbritannien aviserat fortsatt stöd genom leveranser av drönare till Ukraina, vilket understryker det internationella stödet för landets försvar. Tyvärr har ryska drönar- och robotattacker mot städer i Ukraina under natten lett till dödsoffer, där minst tretton personer rapporteras ha dödats, inklusive flera i Kiev





