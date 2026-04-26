Oro för nytt DRM-system på PlayStation 4 och 5 – kräver månatlig internetanslutning

Rapporter indikerar att Sony infört ett nytt DRM-system som kräver månatlig internetanslutning för att validera digitala spelköp på PlayStation 4 och 5. Spel köpta efter mars 2024 har nu utgångsdatum.

Ett växande antal rapporter indikerar att Sony har implementerat ett nytt digital rättighetshanteringssystem ( DRM ) i de senaste programvaruuppdateringarna för både PlayStation 4 och PlayStation 5.

Detta system, enligt uppgifter från flera källor, kräver nu att konsolerna ansluts till internet minst en gång var 30:e dag för att verifiera licenserna för digitalt inköpta spel. Denna förändring har väckt oro bland spelare, särskilt de som föredrar att spela offline eller har begränsad tillgång till internet.

Upptäckten gjordes initialt av Modded Hardware, som publicerade ett videoklipp som demonstrerade att digitala spel som köpts från och med mars 2024 nu har ett utgångsdatum, liknande de spel som ingår i PlayStation Plus-tjänsten. Först antogs det att detta var ett rent grafiskt fel i användargränssnittet, en bugg som skulle åtgärdas i en kommande uppdatering. Men ytterligare tester utförda av DoesItPlay har visat att detta inte är fallet.

Genom att avlägsna konsolens CMOS-batteri, vilket simulerar en förlust av systemtid, blev de digitala spelen ospelbara, vilket tyder på att utgångsdatumet är funktionellt och inte bara en visuell indikation. Detta bekräftar att Sony faktiskt har infört en form av licensvalidering som kräver periodisk internetanslutning. Denna utveckling väcker frågor om äganderätten till digitala spel och spelarnas rätt att spela de spel de har köpt, även utan en aktiv internetanslutning.

Många spelare har investerat betydande summor pengar i digitala spelbibliotek och är nu oroliga för att deras tillgång till dessa spel kan begränsas om de inte kan uppfylla kravet på regelbunden internetanslutning. Det finns också oro för att detta system kan vara sårbart för tekniska problem, som serveravbrott eller andra nätverksrelaterade problem, vilket kan hindra spelare från att spela sina spel även om de har en giltig licens.

Om Sony fortsätter med detta system, där ägare av digitala spel måste ansluta sina konsoler till internet minst en gång i månaden, är det troligt att det kommer att mötas med stark kritik från spelargemenskapen. Även om det kanske inte påverkar en majoritet av spelarna, särskilt de som redan är vana vid att vara online, kommer det att vara en betydande nackdel för de som föredrar att spela offline eller har begränsad internetåtkomst.

Det är också värt att notera att detta kan uppmuntra till ökad piratkopiering, eftersom spelare som inte vill vara bundna av kravet på internetanslutning kan välja att skaffa spel på andra sätt. Det är viktigt att Sony tar hänsyn till dessa farhågor och överväger alternativa lösningar som inte begränsar spelarnas tillgång till de spel de har köpt. Hittills har Sony inte kommenterat de rapporterade förändringarna, vilket har bidragit till ökad spekulation och oro bland spelare.

Ett tydligt och transparent svar från Sony är nödvändigt för att lugna spelargemenskapen och förklara syftet med detta nya DRM-system. Det är också viktigt att Sony förklarar hur de kommer att hantera situationer där spelare inte kan ansluta sina konsoler till internet, till exempel på grund av tekniska problem eller geografiska begränsningar. Framtiden för digital spelägande på PlayStation-plattformen kan mycket väl hänga på hur Sony hanterar denna situation.

Denna situation belyser också den bredare debatten om digitala rättigheter och äganderätt i den digitala tidsåldern, och hur företag kan balansera sina intressen av att skydda sina produkter med spelarnas rätt att njuta av de spel de har köpt





