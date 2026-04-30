Oroligheter och händelser runt om i världen: Räddningsaktion i Norge, dejt som urartade och stigande oljepriser

En sammanfattning av flera nyhetshändelser, inklusive en försvunnen skolklass i Norge, en våldsam incident efter en dejt, en trafikolycka i Stockholm, en berusad man i Uppsala, stigande oljepriser, politiska spänningar och en tragisk bussolycka i Bolivia.

En omfattande räddningsaktion pågår i Narvik , Norge , efter att en skolklass med 30 elever och två lärare försvunnit. Polisen rapporterar en oklar situation då de inte kunnat etablera kontakt med gruppen.

Samtidigt har en man i 30-årsåldern anmält en kvinna för grov misshandel efter en dejt som urartade. Mannen uppger att kvinnan hindrade honom från att lämna hennes bostad och även bitit honom. Kvinnan greps efter att ha gjort 'kraftigt motvärn' och är nu misstänkt för flera brott, inklusive grov misshandel och olaga frihetsberövande. I Stockholm kolliderade en SL-buss med en skåpbil på Hornsgatan.

Skåpbilens förare skadades, men inte allvarligt, och fördes till sjukhus med ambulans. Busschauffören och eventuella passagerare uppges vara oskadda. Trafiken på Hornsgatan är kraftigt påverkad och omläggs. Polisen utreder händelsen som vårdslöshet i trafik.

Vidare rapporteras om en berusad man i 20-årsåldern som omhändertogs av polisen i Uppsala efter att ha setts stå på ett biltak. En anmälan om skadegörelse har upprättats. På den globala marknaden fortsätter priset på råolja att stiga, drivet av blockader i Hormuzsundet och förhandlingar mellan USA och Iran. Både WTI- och brentoljan har stigit markant i pris, till nivåer som inte setts på flera år.

Irans parlamentets talman hånar Donald Trumps oljestrategi och förutspår ytterligare prisökningar. Kung Carl XVI Gustafs aktieportfölj har också upplevt en betydande värdeökning, med Gallierafonden som stigit med nästan 73 procent på ett år. Slutligen har Donald Trump hotat att flytta amerikanska trupper från Tyskland efter kritik från Tysklands förbundskansler. Tragiskt nog har minst nio personer omkommit och 22 skadats i en bussolycka i västra Bolivia





