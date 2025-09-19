OS-säsongen närmar sig med utmaningar och glädjeämnen inom vintersport

Inför den kommande OS-säsongen rapporterar SVT om de senaste nyheterna inom längdskidor, skidskytte och alpint. Flera stjärnor möter både utmaningar i form av skador och avslutade karriärer, men även glädjeämnen som ökade prispengar och nya laguppställningar.

SVT rapporterar om de senaste nyheterna inom vintersport med fokus på längdskidor, skidskytte och alpint. Flera stora namn inom sporten möter både utmaningar och framgångar inför den kommande OS-säsongen. Fransmannen Lucas Chanavat, en profil inom sprintcupen, drabbas av en stressfraktur i skenbenet vilket tvingar honom till en paus från träning. Detta kommer vid en mycket olämplig tidpunkt inför säsongen och ställer till problem för hans OS-förberedelser.

Samtidigt fortsätter juridiken att spela en stor roll inom skidskyttesfären. Den tidigare skidskyttetoppen Anders Besseberg får inte gehör i hovrätten i Norge. Besseberg döms till tre års ovillkorligt fängelse för korruption, en dom som bekräftar tidigare beslut men som Besseberg överklagat. Utöver fängelsestraffet får Besseberg också böta och får ett antal ägodelar konfiskerade. Även Ebba Andersson, en av Sveriges främsta längdskidåkare, har stött på hinder. Hon har ådragit sig en liten meniskskada under en löptur. Detta har lett till viss anpassning av träningsupplägget, men Andersson själv uttrycker optimism och betonar den goda återhämtningsprocessen och den hjälp hon får. Trots skadan fortsätter hon att se positivt på läget och siktar mot att återkomma starkt. \Utöver de svenska nyheterna finns det även stora förändringar inom alpint. Den legendariska alpina skidåkaren Lindsey Vonn sörjer sin tidigare tränare Erich Sailer som avlidit vid 99 års ålder. Vonn uttrycker sin tacksamhet för Sailers betydelse i hennes karriär och betonar hans avgörande roll för hennes utveckling. Samtidigt avslutar den österrikiska stjärnan Stephanie Venier sin karriär, trots att hon vann VM-guld i super-G och brons i lagkombinationen i vintras. Venier reflekterar över sin karriär med både stolthet och tacksamhet, samtidigt som hon ser fram emot framtiden. Lyckligtvis finns det också positiva besked, då Marcel Hirscher, trots en korsbandsskada, fortsätter sin satsning. Han siktar på en ny OS-säsong och visar upp en stark vilja att fortsätta sin framgångsrika karriär. Hirscher gjorde en oväntad comeback föregående säsong och visade att han fortfarande är en kraft att räkna med. Även FIS, Internationella skid- och snowboardförbundet, har tagit viktiga beslut. Under sin kongress beslutades om ökade prispengar i världscupen för skidor och snowboard. Detta är ett steg mot att bättre belöna atleter. Förbundet hoppas kunna höja prispengarna med upp till 20 procent, vilket ses som ett viktigt steg framåt. \Slutligen rapporteras det om förändringar inom team inom längdskidor. Stina Nilssons lag, Team Ragde Charge, genomgår förändringar i laguppställningen. Två manliga åkare lämnar laget inför kommande säsong. Teamchefen Jörgen Aukland betonar vikten av utveckling som en bakomliggande faktor till förändringarna. Samtidigt välkomnar laget nya medlemmar och ser fram emot kommande säsong. Detta visar hur dynamisk och föränderlig längdskidsporten är, där laguppställningar kan förändras och nya talanger dyker upp. Dessutom har längdskidåkaren Edvin Anger haft sin hittills mest framgångsrika säsong, vilket lovar gott för framtiden. Sammanfattningsvis erbjuder vintersportvärlden en blandning av utmaningar, avsked, framgångar och förändringar. Aktiva förbereder sig för en spännande säsong med OS i fokus, medan organisationer arbetar för att förbättra förutsättningarna för atleterna. Detta visar på sportens komplexitet och dess ständiga utveckling, från elitidrottare till organisatoriska beslut





SVTSport / 🏆 29. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Vintersport OS Skidor Skidskytte Alpint

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.

Tennis: Björn Borg berättar i SVT om drogmissbruket: ”Ångrar det så mycket”Här berättar Björn Borg sanningen om sitt drogmissbruk. I en sällsynt tv-intervju avslöjar den svenske tenniskonen att han efter karriären började ta kokain. – Jag ångrar det så mycket, säger Björn Borg i SVT-programmet Skavlan & Sverige.

Läs mer »

Uppgifter till SVT: Regeringen ger Uppsala polisutbildningPolismyndigheten vill att Uppsala universitet får den nya polisutbildningen – och nu ska regeringen ha bestämt sig. Enligt uppgift till SVT väntas justitieminister Gunnar Strömmer (M) och högskoleminister Lotta Edholm (L) i dag presentera det nya lärosätet i Uppsala.

Läs mer »

Häng med bakom kulisserna under SVT Sports bevakning av friidrotts-VM 2025SVT:s team på plats i Tokyo för friidrotts-VM 2025 visar vad som sker bakom kulisserna i VM-fabriken.

Läs mer »

SVT firar Greta Garbos 120-årsdag med 5 toppklassiker!Film, TV-serier, nyheter, trailers och tips

Läs mer »

SVT sänder världens bästa damligaSVT har gjort klart med att sända WSL(Women's Super League). Det ät högsta damligan i England med flera svenska landslagsstjärnor. – Vi visar VM 2027 och alla d

Läs mer »

SVT-satsning: Sänder matcher från engelska liganManchester United–Arsenal först ut i Super League-satsningen.

Läs mer »