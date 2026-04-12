OS-uttagningar i fokus: Friidrottsförbundet vill ändra kriterierna – SOK försvarar nuvarande system

Debatten om uttagningar till Olympiska Spelen blossar upp igen efter en resultatanalys från Svenska Friidrottsförbundet. Förbundet föreslår förändringar i uttagskriterierna och SOK försvarar nuvarande system. Årsmötet den 28 april blir avgörande.

En ny resultatanalys, beställd av Svenska Friidrottsförbundet, kastar ljus över de komplexa kriterierna för uttagning till Olympiska Spelen och väcker på nytt debatten om vem som ska anses kvalificerad att representera Sverige. Analysen, som gjorts av friidrottsstatistikern A Lennart Julin, granskar uttagningarna till OS i Paris 2024 och ifrågasätter det nuvarande systemet som fastställts av Sveriges Olympiska Kommitté ( SOK ).

Friidrottsförbundet har i en motion till SOK:s årsmöte föreslagit en förändring av uttagskriterierna, vilket kan komma att påverka framtida uttagningar till de olympiska spelen. Motionen föreslår att SOK ska frångå det nuvarande kravet på en topp-12-placering och istället låta idrotternas egna internationella uttagningskriterier, samt världsrankingen, styra uttagningarna. Detta skulle innebära att alla idrottare som klarat de internationella kvalgränserna och fått en inbjudan från Internationella olympiska kommittén (IOK) skulle vara garanterade en plats i det svenska OS-laget. Denna förändring skulle potentiellt förenkla processen och undvika de ofta uppstående mediedebatterna kring uttagningarna, enligt Friidrottsförbundet. Analysen från Julin har belyst att flera friidrottare som nobbades av SOK presterat resultat som överträffat blivande OS-deltagare från andra länder, vilket ifrågasätter det nuvarande systemets effektivitet. Höjdhopparen Maja Nilsson är ett tydligt exempel, liksom hinderlöparna Simon Sundström, Emil Blomberg, Leo Magnusson och Vidar Johansson. Dessa idrottare har, enligt Friidrottsförbundet, visat att de hade kapaciteten att konkurrera om en topp-12-placering, vilket är ett av de nuvarande kriterierna för uttagning. SOK å sin sida försvarar det nuvarande systemet och framhäver de positiva resultaten från tidigare OS, såsom de elva medaljerna i sommar-OS i Paris 2024 och de 18 medaljerna i vinter-OS i Milano Cortina samma år. Man menar att det nuvarande systemet, som bygger på demokratiskt fattade beslut och strävar efter att svenska idrottare ska vara konkurrenskraftiga, är effektivt. SOK:s ordförande Hans von Uthmann betonar att uttagskriterierna bygger på gemensamma överenskommelser mellan SOK och de olika idrottsförbunden. Han understryker att SOK arbetar för att ha en tydlig och transparent process, men medger att förbättringar i information och kommunikation kan göras. Han framhåller också att de nuvarande kriterierna har stöd från en majoritet av medlemmarna. Årsmötet den 28 april kommer att bli avgörande för framtiden för uttagningarna till OS. Motionen från Friidrottsförbundet, som kräver att SOK ändrar sina uttagningskriterier, står inför en omröstning där 45 röster kommer att avgöra resultatet. För att motionen ska gå igenom krävs enkel majoritet. Debatten berör inte bara friidrotten utan hela det svenska idrottslandskapet, och utfallet kommer att ha stor påverkan på hur svenska idrottare väljs ut till kommande olympiska spel. De nuvarande kriterierna, som baseras på att de uttagna idrottarna ska kunna konkurrera om en topp-12-placering, samt kunna sträva efter medalj, ifrågasätts av Friidrottsförbundet som ser detta som ett hinder för att skicka de bästa möjliga idrottarna till OS. SOK menar att deras strategi med slagkraftiga OS-trupper gett resultat, vilket de hänvisar till de medaljer som tagits under de senaste OS. Denna debatt understryker vikten av att hitta en balans mellan att säkerställa konkurrenskraft och att följa internationella standarder för uttagning till de olympiska spelen. Debatten om uttagningarna till OS är komplex och berör grundläggande frågor om rättvisa, transparens och idrottens utveckling. Utfallet av årsmötet kommer att ge en indikation på vilken väg svensk idrott kommer att ta i framtiden





