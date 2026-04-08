Osäkerhet kring Hormuzsundets öppning: Iran vill ha betalt i kryptovaluta och inspektera fartyg

Efter avtalet om vapenvila råder stor osäkerhet kring hur Hormuzsundet ska öppnas. Iran överväger betalning i kryptovaluta och inspektioner av fartyg.

Foto: SVT/Arkiv Enligt det nyligen ingångna avtalet om vapenvila ska det strategiskt viktiga Hormuzsundet öppnas för sjötrafik. Detta är en kritisk punkt då en betydande del av världens olja passerar genom detta sund utanför Iran s kust. Men trots överenskommelsen råder stor osäkerhet om hur denna öppning kommer att konkretiseras. Financial Times rapporterar att Iran överväger att kräva betalning i kryptovaluta och inspektera samtliga fartyg som passerar sundet.

Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart, betonar vikten av att säkerställa säkerheten i passagerna. Hans uttalande understryker den avgörande roll som en fungerande sjötrafik spelar för global handel och energiförsörjning. Det är av yttersta vikt att klargöra och implementera tydliga rutiner för att undvika komplikationer och garantera en smidig passage för fartyg. Denna osäkerhet påverkar inte bara sjöfarten utan även den geopolitiska balansen i regionen, vilket gör det till en angelägen fråga för såväl nationella som internationella aktörer.\De senaste veckorna har den iranska regimen antytt att endast fartyg som inte betraktas som ”fienden” kommer att tillåtas passera, vilket har lett till en markant minskning av sjötrafiken genom sundet. Enligt överenskommelsen mellan USA och Iran ska Hormuzsundet hållas öppet i två veckor. Donald Trump har via sociala medier uttryckt att USA kommer att ”hjälpa till” i sundet, med förhoppningen om att det kan leda till en ”Mellanösterns guldålder”. Irans utrikesminister Abbas Araghchi har meddelat att fartyg kommer att kunna passera ”i koordination” med Irans militär och ”med hänsyn till tekniska begränsningar”. Samtidigt uppger källor inom Irans olje- och gasexportförbund att man avser att begära information om fartygens last i förväg, kräva betalning i kryptovaluta och förbehålla sig rätten att genomsöka varje fartyg. Den iranska regimen har ännu inte bekräftat dessa uppgifter. En uppsatt iransk källa uppger samtidigt för Reuters att sundet kan öppnas först senare i veckan, beroende på utfallet av pågående fredssamtal. Denna komplexa situation skapar en stor osäkerhet kring genomförandet av vapenvilan och dess långsiktiga effekter.\Anders Hermansson påpekar att en avgift för passage inte är förenlig med internationell rätt, vilket komplicerar situationen ytterligare. Han uttrycker också en förhoppning om att detta är ett första steg mot en stabilare situation och en säker återgång till normal fartygstrafik. Hermansson framhåller vikten av att avgöra om det rör sig om en varaktig fred eller enbart en tillfällig vapenvila. Han tror att det kommer att dröja innan trafiken återgår till det normala, givet de olika signaler som kommer från iransk och amerikansk sida. Uppskattningsvis tusen större fartyg befinner sig fortfarande på vardera sidan av sundet, vilket understryker den brådskande frågan om att få igång trafiken igen. Både besättningar och rederier vill naturligtvis få ut dessa fartyg så snart som möjligt, men säkerheten måste prioriteras. SVT:s nyheter strävar efter saklighet och opartiskhet. De publicerar enbart information som är sann och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att verifiera alla fakta, och då rapporterar de vad de vet och inte vet





