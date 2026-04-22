Osäkerhet kring vapenvilan mellan USA och Iran – Oljepriset stiger

USA:s president Trump har inte satt någon deadline för vapenvilan. Iran kräver att USA upphäver blockaden och överlämnar anrikat uran. Situationen i Libanon är spänd och oljepriset påverkas av utvecklingen.

USA :s president Donald Trump har ännu inte satt någon deadline för när förlängningen av vapenvilan som han tillkännagav på tisdagen upphör, sa Vita husets talesperson Karoline Leavitt på onsdagen.

Trump vill se ett ”enat” svar från Irans ledning på USA:s förslag, sade Leavitt, rapporterar Reuters. Tidigare under dagen sa Leavitt i en intervju med Fox News att Iran måste gå med på att överlämna sitt anrikade uran till USA som en del av förhandlingarna för att avsluta kriget. Dessutom kommer en sådan insats sannolikt först kunna ske efter det att kriget avslutats. Den bedömningen gjorde USA:s försvarshögkvarter Pentagon i en dragning för representanthusets försvarsutskott nyligen, uppger tre källor.

Bortsett från de ekonomiska konsekvenserna av en sådan utdragen process för att rensa sundet bedöms även de politiska följderna kunna bli betydande, inte minst för Republikanerna, i höstens mellanårsval. Enligt uppgifterna tros Iran ha placerat ut minst 20 minor i och omkring Hormuzsundet och vissa kan vara svåra att hitta.

Irans president Masoud Pezeshkian säger att USA:s blockad av iranska hamnar, hot och vad han beskriver som "brott mot åtaganden" är de största hindren för "uppriktiga förhandlingar".

USA:s president Donald Trump säger att ”det är möjligt” att en andra omgång fredssamtal med Iran kan inledas senast på fredag, rapporterar Tidningen skriver att pakistanska källor uppget att samtal kan vara möjliga inom de närmaste ”36 till 72 timmarna”. Irans parlaments talman och högsta förhandlare Mohammad Bagher Ghalibaf säger att en vapenvila bara är meningsfull om den inte bryts av USA:s blockad av iranska hamnar och ett ”gisslantagandet av världsekonomin”.

Anders Lidén, före detta diplomat i Mellanöstern och FN-ambassadör, medlade i kriget med Iran och Irak på 80-90-talet. Han anser att den ekonomiska och militära pressen som USA försöker sätta på Iran inte är vägen framåt för att förhandla med dem. – Det är inte lätt att förhandla med Iran. Jag tror att man måste ha tålamod framför allt.

Och på något sätt också bygga någon form av minimal tillit, vilket man inte alls gör på det här viset, säger han till Lidén säger att det viktigaste för Iran är regimens överlevnad och att landet kan hålla ut ”ganska länge”. Så småningom tror han att parterna kommer att ingå ett avtal där de båda ser sig som vinnare, utan att egentligen lösa konflikten. Libanon hoppas på en förlängd vapenvila när landets representanter möter israeliska förhandlare i Washington på torsdagen.

Israeliska attacker mot mål i Libanon rapporterades på onsdagen, vilket resulterade i minst tre dödsfall enligt libanesiska medier. Men rådande vapenvila håller officiellt fortfarande, trots att Iranstödda Hizbollah formellt inte ingått i samtalen. Libanon kommer att begära en förlängning av vapenvilan med en månad, ett slut på Israels bombningar och förstörelse i de områden där landet är närvarande, och ett åtagande till vapenvilan, sade en libanesisk tjänsteman inför mötet.

Libanons president Joseph Aoun har uppgett att kontakter pågår för att förlänga den tio dagar långa vapenvila som inleddes förra veckan och löper ut på söndag. Minst tre personer har dödats i en israelisk attack i Libanon, uppger libanesiska medier. Attacken genomfördes trots att det råder vapenvila mellan Israel och islamistiska Hizbollah sedan den 2 mars. Frankrikes president Emmanuel Macron meddelar att en fransk fredsbevarande soldat i Libanon har avlidit av skadorna efter ett bakhåll.

Soldaten är det andra dödsoffret efter attacken som skedde i lördags, då FN:s fredsbevarande insats Unifil i södra Libanon utsattes för ett dåd. En soldat, också från Frankrike, sköts till döds i bakhållet. Onsdagens utveckling i Mellanöstern har på nytt tryckt upp oljepriset. Under dagen kostade ett fat Nordsjöolja, Brent, över 100 dollar fatet.

Som högst var priset 100,6 dollar. Oljepriset har de senaste veckorna pendlat upp och ned i takt med de olika beskeden från USA:s president Trump och Irans ledning. I måndags var priset nere på 87 dollar. Innan kriget mellan USA och Iran startades i slutet på februari var oljepriset under 70 dollar fatet.

Som högst under kriget har priset legat kring 110 dollar fatet. Tre fartyg har blivit beskjutna av Irans revolutionsgarde nära Hormuzsundet, rapporterar TT med hänvisning till statsstyrda iranska Fars. Containerfartyget Epaminondas attackerades när det färdades nordost om Oman. Det panamaflaggade fartyget Euphoria besköts en bit söderut, närmare Irans kust





