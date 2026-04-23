Osäkerhet präglar börsen – Irankriget oroar och bolagsrapporter blandade

Sentimentet på den svenska aktiemarknaden är fortsatt försiktigt och påverkas negativt av faktorer som stigande oljepriser och den eskalerande konflikten i Mellanöstern. Regeringen har under dagen uttryckt att effekterna av Irankriget på den svenska ekonomin är större än tidigare förutsett, vilket bidrar till en ökad osäkerhet bland investerare.

Klockan 12.51 var OMXS30-indexet ned 0,32 procent till 3 118,23, och utdelningsjusterat sjönk det med 0,28 procent. Den totala omsättningen på Stockholmsbörsen uppgick till cirka 8,0 miljarder kronor. Inom de större industrisektorerna visade energi den starkaste utvecklingen med en uppgång på 2,94 procent, medan dagligvaror hamnade i botten med en nedgång på 1,13 procent. Flera bolag presenterade sina kvartalsrapporter under dagen med blandade resultat.

Ett bolag ökade sitt rörelseresultat till 1 920 miljoner kronor, överträffade förväntningarna och visade tvåsiffrig försäljningstillväxt inom samtliga affärsområden, men aktien sjönk ändå 0,4 procent. Mätteknikbolaget Hexagon steg kraftigt, hela 10,5 procent, efter en rapport som visade ett justerat rörelseresultat på 251 miljoner euro, i linje med förväntningarna. Bolaget rapporterade även högre omsättning och rörelseresultat än väntat för första kvartalet och har fått en stark start på säsongen.

Å andra sidan rasade en annan aktie 8,6 procent efter en rapport som visade en justerad rörelsevinst som var drygt 4 procent lägre än förväntat, på grund av intensiv konkurrens och ett starkt fokus på prisvärde. Ett svenskt aktiebolag upplevde en kraftig uppgång på 10,7 procent efter sin Q1-rapport, som visade en högre vinst än väntat. Det justerade rörelseresultatet landade på 281 miljoner euro, jämfört med en förväntan på 253 miljoner.

Bolaget har även höjt sin prognos för segmentet Network Infrastructure. Ett annat bolag redovisade en omsättning och ett rörelseresultat som båda överträffade förväntningarna under första kvartalet, vilket resulterade i en aktieuppgång på 8,8 procent. Det var inte bara positiva nyheter. Ett bioteknikbolag meddelade förändringar i styrning och ledning efter negativa resultat i en fas 3-studie.

VD:n lämnar sin roll efter tio år, och styrelsen har inlett en strategisk översyn med fokus på partnerskapsdiskussioner och minskade aktiviteter. Aktien sjönk 5,7 procent. Utöver bolagsrapporter och makroekonomiska faktorer rapporteras även om förändringar i medielandskapet, där Afv erbjuder läsare möjligheten att kommentera artiklar via Ifrågasätt. Vidare har vinnarna i Årets Bolagsjurist utsetts, och teknologibolaget Divio Technologies har beslutat om en riktad och en företrädesemission.

Finansinspektionen granskar även investeringar i Heimstaden Bostad, och det rapporteras om Natos beslut att ersätta spaningsflyget E-3 Sentry med Saabs Globaleye. Slutligen har Avanza-kunder nu tillgång till Afv:s aktieanalyser direkt i bankappen





AFV_magasin / 🏆 22. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Börsen OMXS30 Irankriget Oljepriser Bolagsrapporter Aktier Finansinspektionen Nato Emission

United States Latest News, United States Headlines

