Oscar Hiljemark kan få ny chans i Sampdoria - flera stora affärer i Europa

Svenske tränaren Oscar Hiljemark erbjuden till Sampdoria. Manchester City jagar Elliot Anderson för 1,5 miljarder kronor. Tottenham presenterar Marcos Senesi och förlänger med Davies. Wolverhampton rustar med Trippier och Jimenez. Rashford lämnar Barcelona.

Oscar Hiljemark hade en tung sejour i Pisa, där svensken förlorade nästan alla matcher och åkte ur Serie A. Han totalsågades i toskansk lokalpress efter att ha fått sparken.

Nu uppges 33-åringen ha blivit erbjuden till en annan italiensk klubb. Enligt transferjournalisten Nicolo Schira har Sampdoria getts möjligheten att anställa den svenske tränaren. Genua-klubben har haft både ekonomiska och sportsliga bekymmer de senaste säsongerna och åkte ur högstaligan för ett par år sedan. Under den gångna säsongen slutade man på plats 13 i Serie B. Samtidigt i England fortsätter Manchester City att jaga Nottingham-mittfältaren Elliot Anderson.

Enligt The Athletic har City lagt ett nytt jättebud värt 120 miljoner pund, drygt 1,5 miljarder kronor, inklusive bonusar. Nottingham Forest vill dock ha mer betalt än de 125 miljoner pund Newcastle fick av Liverpool för Alexander Isak, vilket kan försvåra affären. Kieran McKenna, som tog Ipswich tillbaka till Premier League, har avgått från sin post och kommer att ta en paus från fotbollen. Han hade tidigare ryktats till det lediga Fulham-jobbet.

På transferfronten har Tottenham presenterat en ny försvarsförstärkning i Marcos Senesi, som ansluter på free transfer från Bournemouth. Argentinaren säger att det är en väldigt speciell känsla att vara Tottenham-spelare och att klubben visat från första stund att de vill ha honom. Han ser fram emot att komma igång. 29-åringen har skrivit på ett fyraårskontrakt. Dessutom förlänger Ben Davies med Tottenham över säsongen 2026/27, medan Yves Bissouma lämnar klubben när hans kontrakt löper ut.

Bissouma var med och vann Europa League under sina fyra år i Spurs. Wolverhampton, som slutade sist i Premier League och föll till Championship, har börjat rusta för en återkomst. Inom loppet av 24 timmar har klubben presenterat landslagsmeriterade engelska försvararen Kieran Trippier, 35, från Newcastle, samt klubbprofilen Raul Jimenez, 35, som återvänder efter ett par säsonger i Fulham. Jimenez har spelat 135 Premier League-matcher för Wolves och svarat för 40 mål.

I Manchester United lämnar flera spelare: Casemiro, Jadon Sancho och Tyrell Malacia går vidare. Sancho kom till klubben 2021 och hann med 83 matcher samt lånesejourer till Dortmund, Chelsea och Aston Villa. Malacia har spelat 50 A-lagsmatcher sedan han kom 2022. Marcus Rashfords framtid ser ut att ligga utanför Barcelona.

Enligt spanska Marca kommer Barcelona inte att aktivera köpoptionen på 30 miljoner euro för Rashford innan tidsfristen den 15 juni. Därmed väntas engelsmannen återvända till Manchester United, trots att han uttryckt en önskan om att stanna. Barcelona har istället värvat Anthony Gordon från Newcastle för omkring 70 miljoner euro, vilket uppges vara en anledning till att intresset för Rashford svalnat





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