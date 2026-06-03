Oscar Linnér klar för Falkenberg - blir nödraket i målvaktskrisen

Falkenbergs FF har akut målvaktsproblem efter två skador och har nu värvat rutinerade målvakten Oscar Linnér, 41, på ett korttidskontrakt. Linnér, som bland annat vunnit SM-guld med AIK, ser fram emot att hjälpa klubben i en pressad situation.

Falkenbergs FF befinner sig i en akut målvaktskris . Efter två skador på ordinarie målvakter tvingades den 41-årige målvaktstränaren Abbas Hassan ställa sig i mål i den senaste matchen.

För att råda bot på situationen har klubben nu agerat snabbt och värvat den rutinerade målvakten Oscar Linnér på ett korttidskontrakt. Linnér, som senast var klubblös efter en sejour i finska Kotkan Työväen Palloilijat, har en lång och framgångsrik karriär bakom sig. Han förklarade att Falkenbergs upplägg kändes helt rätt direkt och att han är redo att kliva in som nödraket.

Det är en situation jag känner mig trygg i, eftersom jag har gjort det flera gånger tidigare, sade Linnér i ett uttalande. Oscar Linnér är mest känd för sin tid i AIK, där han vann SM-guld 2018. Efter att ha lämnat klubben 2020 har han representerat en rad olika klubbar i Europa: Arminia Bielefeld i Tyskland, Brescia i Italien, Gif Sundsvall i Sverige, Ålborg i Danmark, Brommapojkarna, Vendsyssel och Kotkan Työväen Palloilijat.

Hans erfarenhet av att hoppa in med kort varsel gör honom till en idealisk lösning för Falkenberg i den pressade situationen. Linnér betonade att han ser fram emot att bidra med sin rutin och sitt lugn i ett lag som kämpar i toppen av superettan. Falkenberg ligger för närvarande tvåa i superettan efter en tredjedel av säsongen, på samma poäng som serieledande Hallandsrivalen Varbergs Bois. Två poäng skiljer ner till trean Nordic United.

Linnér ser positivt på klubbens möjligheter och trivs med miljön. Han hyllade staden Falkenberg och menade att det är en fantastisk plats att spela fotboll på under sommaren. Med sommaren framför sig och en stark trupp tror Linnér att laget kan fortsätta sin fina form. Hans närvaro förväntas ge trygghet bakåt och avlasta den pressade målvaktssituationen.

Falkenbergs sportchef uttryckte lättnad över att ha fått in en så pass meriterad målvakt på kort tid, och hoppas att laget kan fokusera på att bibehålla topplaceringen. Klubben har haft en tuff period med skador, men nu ser man ljusare på framtiden. Linnér tränade för första gången med laget under måndagen och kunde direkt känna en positiv stämning. Han underströk att han inte kommer att vara enbart en målvakt utan även en mentor för de yngre målvakterna i truppen.

Med sin ålder och erfarenhet kan han bidra med mycket utanför planen, vilket klubben värderar högt. Samtidigt är han hungrig efter att visa att han fortfarande håller hög klass på planen. Falkenbergs supportrar kan nu se fram emot att se en SM-guldvinnare i målet under sommarens matcher. Sammanfattningsvis är värvningen av Oscar Linnér en tydlig signal från Falkenbergs FF att man satsar på att hålla sig kvar i toppen och inte låta skador stoppa lagets framfart.

Linnérs erfarenhet och vinnarskalle kan bli avgörande i jakten på en allsvensk plats. Med honom i laget har Falkenberg en målvakt som inte bara räddar bollar utan också kan hantera pressade situationer. Allt pekar mot en spännande vår och sommar för klubben





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Falkenbergs FF Oscar Linnér Superettan Målvaktskris Fotboll

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