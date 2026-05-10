Oskar Fallenius åter i Djurgårdens trupp efter skadepaus: 'Det känns bra att vara tillbaka'

Djurgårdens ytter Oskar Fallenius är tillbaka efter skadebolet och ser fram emot att spela iswerdagens derby mot AIK. Han berättar om rehabiliteringen, sitt kontrakt ochplanen för att återgå till spelet.

Under den tredje allsvenska omgången mot Malmö FF tvingades Djurgården s spelare Oskar Fallenius lämna planen under den första halvleken. Han hoppades att det var tillräckligt tidigt för att undvika en allvarlig skada, vilket skapade viss förvåning när han redan efter fem dagar återvände till laget och hoppade in mot Elfsborg i Borås.

Efter den matchen var han frånvarande i storderbyt mot Hammarby, och det talades tidigare om en frånvaro på två till fyra veckor. Men under måndagens match mot IFK Göteborg var han återigen med i truppen, även om han gick igenom hela matchen utan spelminuter. – Det är nog så, säger Fallenius med ett leende efter torsdagens träningspass på Kaknäs. Efter Malmö-matchen blev det en mindre skada, vilken vi trodde var mindre allvarlig än vad den visade sig vara.

Efter Elfsborg-matchen, där jag bara fick spela en kort stund, genomfördes en MR-undersökning som upptäckte en mindre bristning, vilket ledde till en rehabiliteringsperiod. Processen har dock gått bra, och han känner sig nu starkare än någonsin. Att han inte fick några minuter mot IFK Göteborg förklarar han med att matchställningen blev så olemöjlig, men det var önemåke ändå en gåva att vara tillgänglig.

– Det är ötja en uppskattningssiffra, och även om det kan ta två eller fyra veckor är det viktigt att jag känner mig redo. Nu hoppas Fallenius på att få chansen att spela i söndagens derby mot AIK. Samtidigt är hans kontrakt i fäst, och det är fortfarande osäkert vem den framtida sportchefen kommer att bli efter Bosse Andersson lämnade klubben tidigare i år. Detta är dock inte något som Fallenius fokuserar på.

– För mig handlar det enbart om att träna så bra jag kan och njuta av tiden med lagkamraterna varje dag. Det brukar skinna positivt i slutändan. Om sportchefen är på plats eller inte spelar ingen roll, jag fokuserar på prestation och nöje samidgelas. I hanmen finns Albin Ekdal, som han betonar vara jätteviktig för laget och fungerar som en medianbrydare mellan spelarna och ledningen





