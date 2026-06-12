Osman: Sveriges inofficiella frisör för Blågult

Mohamad Haj Osman, som flydde kriget i Syrien, är idag en eftertraktad frisör för svenska fotbollsstjärnor som Viktor Gyökeres och Dejan Kulusevski. Hans salong på Södermalm är full av signerade tröjor och han klipper spelarna inför VM. Läs hans unika historia.

Mohamad Haj Osman , mer känd som Osman, driver en frisör salong på Södermalm i Stockholm som har blivit en magnet för svenska fotbollsstjärnor. Salongen är lätt att känna igen - väggarna är täckta med signerade matchtröjor och fotografier av flera av Sveriges VM-hjältar.

Osman flydde från kriget i Syrien för drygt tio år sedan och bestämde sig snabbt för att satsa på frisöryrket istället för studier. Idag är han Blågults inofficiella frisör, och hans kundlista läser som en vem är vem i svensk fotboll: Viktor Gyökeres, Dejan Kulusevski, Isac Lidberg, Felix Beijmo, Ludvig Augustinsson och Jesper Karlström. Inför Sveriges VM-genrep mot Grekland besökte Osman spelarhotellet Scandic Park för att putsa till spelarnas frisyrer inför avresan till USA och sommarens VM-slutspel.

Osman berättar att hans resa började för flera år sedan när han klippte Felix Beijmo för första gången. Ryktet spreds snabbt inom fotbollsvärlden, och snart sökte sig allt fler landslagsstjärnor till hans salong. Många kommer personligen till salongen, medan Osman ibland åker till spelarhotellet för att klippa dem där. Spelarna är alltid vänliga och trevliga, menar han, och han betraktar många av dem som nära vänner.

När Viktor Gyökeres besökte salongen blev det en hel del uppmärksamhet, men Gyökeres tog sig ändå tid för alla nyfikna supportrar som ville träffa honom. Osman konstaterar att hela 90 procent av de unga killarna han klipper vill ha samma frisyr som Gyökeres, men han förklarar att den frisyren är unik och inte går att kopiera exakt. Istället erbjuder han en snarlik variant som kunderna blir nöjda med.

Osman har även klippt internationella stjärnor som Chiles Arturo Vidal, som han minns som en utmaning. Vidals speciella frisyr var svår att hantera, och det var dessutom press på grund av hans status som storstjärna i Bayern München. Osman berättar också om en annan spelare som var mycket noga med att inte röra skägget, men han vill inte avslöja vem det var.

Generellt är Viktor Gyökeres den som är mest mån om sin frisyr - en gång blev han inte nöjd med sin fade och bad Osman göra om den. Osman förstår att det är viktigt med tanke på hur mycket spelarna syns i tv och media. Inför sommarens VM är Osman optimistisk. Han tror att Sverige kommer att gå vidare från gruppspelet, och sedan kan allt hända.

Hans salong fortsätter att vara en samlingsplats där fotbollsdrömmar och frisörkonst möts. Osman ser fram emot att fortsätta klippa landslagsstjärnorna och bidra till deras välbefinnande inför stora matcher. För honom är det mer än ett jobb - det är en livsstil som för samman hans passion för fotboll och hantverket som frisör. Att se spelarna lyckas på planen ger honom en extra glädje, och han är stolt över att vara en del av deras resa.

Osman avslutar med att säga att han hoppas att Sverige lyckas i VM och att han alltid finns där för att hålla deras frisyrer i toppskick





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Mohamad Haj Osman Frisör Svenska Fotbollslandslaget VM Viktor Gyökeres

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