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Österrike vinner sin första VM-match sedan 1990

Sport News

Österrike vinner sin första VM-match sedan 1990
ÖsterrikeVMJordanien
📆2026-06-17 06:57:00
📰SVTSport
15 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 26% · Publisher: 51%

Österrike vann sin första VM-match sedan 1990 efter 3-1-segern mot Jordanien. Romano Schmids drömmål gav Österrike ledningen och Jordaniens Ali Olwan blev historisk genom att skicka in bollen via stolpen.

Österrike vann sin första VM-match sedan 1990 efter 3-1-segern mot Jordanien . Romano Schmid s drömmål i den 20:e matchminuten gav Österrike ledningen. I den andra halvleken blev Jordanien s Ali Olwan historisk genom att skicka in bollen via stolpen, vilket blev Jordanien s första VM-mål någonsin.

Efter att ha fått ett mål bortdömt för hands i matchminut 67, kom ledningsmålet tio minuter senare. Jordaniens Yazan Al Arab nickade in 2-1 i eget mål och på övertid kom också 3-1. Österrike hade inte spelat en VM-match sedan 1998 och inte vunnit en sedan 1990. Nu kan de checka av båda

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SVTSport /  🏆 29. in SE

Österrike VM Jordanien Romano Schmid Ali Olwan

 

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