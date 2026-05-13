Östersjöns största sillgrisslorkoloni på Stora Karlsö visas i direktsändning

Årets direktsändning som följer sillgrisslornas häckning vid Stora Karlsö har startat. Nytt för i år är att man även kan lyssna på havsfåglarna. På Stora Karlsö strax väster om Gotland lägger havsfåglarna ägg på klipphyllor 40 meter över havet. Redan vid tre veckors ålder lämnar ungarna boet trots att de inte kan flyga. De hoppar från klipporna ned till sina pappor som väntar vid havet. Med sitt mjuka skelett och extra fett på magen överlever de fallet. Under ett par månader kan den som är sugen i realtid se när äggen läggs på klipphyllorna, när ungarna kläcks och tar sina första hopp ner mot stranden.

På Stora Karlsö utanför Gotland finns Östersjöns största koloni med sillgrisslor. Arkivbild. Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Nytt för i år är att man även kan lyssna på havsfåglarna.

Med sitt mjuka skelett och extra fett på magen överlever de fallet. Under ett par månader kan den som är sugen i realtid se när äggen läggs på klipphyllorna, när ungarna kläcks och tar sina första hopp ner mot stranden. Det är inte vilka ljud som helst, utan bland annat ett speciellt läte som ungarna använder för att hitta sin pappa bland hundratals andra pappor ute till havs. Ljuden öppnar ett helt nytt fönster in i sillgrisslornas liv.

Vi kan börja höra när fisk kommer in till klipphyllan, hur par och ungar kommunicerar, och till och med hitta tecken på att enskilda ungar har sin egen röst. I år kan tittare också rapportera vad som sker i olika videoklipp. Det kan handla om att fåglar bråkar eller att en fågel anländer med en fisk. Sillgrisslan hör till familjen alkfåglar och kan dyka ner till 100 meter för att leta efter mat.

Den var i princip utrotad innan den fridlystes 1880. Sillgrisslor lägger sitt enda ägg på en smal klipphylla 40 meter över havet, i maj eller juni, och ruvningstiden är cirka 30 dygn





