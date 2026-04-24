Ottosson om Blåvitts kämpande start: Vi letar efter vägen framåt

Filip Ottosson erkänner att IF Blåvitt fortfarande söker efter rätt form och att han själv anpassar sig till sin nya roll. Han förstår supportrarnas missnöje men betonar deras viktiga stöd.

Filip Ottosson , den högt profilerade nyförvärvet till IF Blåvitt, befinner sig fortfarande i en period av anpassning och sökande efter sin optimala plats i laget.

Efter fyra spelade allsvenska matcher har Blåvitt endast lyckats samla ihop två poäng, vilket resulterade i tydligt missnöje från bortasupportrarna i form av busvisslingar och burop efter slutsignalen i den senaste matchen mot Kalmar FF på Guldfågeln Arena. Ottosson förstår och accepterar supportrarnas reaktioner, och betonar att de är en naturlig följd av lagets bristande prestationer.

Han understryker samtidigt vikten av supportrarnas engagemang och lojalitet, och erkänner att de har rätt att uttrycka sin besvikelse efter en match som inte levde upp till förväntningarna. Mittfältaren menar att både han själv och hela laget delar supportrarnas frustration och ambition att förbättra spelet och börja vinna matcher. Ottosson beskriver sin start i allsvenskan som varierande, med både ljusa och mörka stunder, precis som lagets prestationer i stort.

Han har fått spela på olika positioner på mittfältet, med en mer offensiv roll i den första halvleken mot Kalmar FF och en mer defensiv roll i den andra halvleken. Denna flexibilitet, även om den visar Ottossons mångsidighet, bidrar också till utmaningen att hitta en fast roll och en tydlig väg framåt för laget.

Han medger att acklimatiseringen till nya lagkamrater och en ny spelstil har varit en process, särskilt med tanke på hans centrala roll på mittfältet där kommunikation och samspel är avgörande. Ottosson ser dock positiva tecken i de senaste matcherna, och framhåller att laget har börjat hitta en bättre dynamik och förmåga att kontrollera spelet, särskilt under andra halvlekar. Problemet ligger främst i att skapa tillräckligt med målchanser, vilket han beskriver som ibland upphackat och långsamt spel.

Trots de initiala svårigheterna är Ottosson övertygad om att laget har potential att prestera på en högre nivå. Han betonar att han och hans lagkamrater är medvetna om sina kvaliteter, men att de behöver hitta ett sätt att få fram dem mer konsekvent. Ottosson ser en tydlig förbättring i lagets spel under de senaste matcherna, och tror att de är på rätt väg att hitta en mer stabil och effektiv spelstil.

Han är dock realistisk och erkänner att det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra för att nå de mål som laget har satt upp. Ottosson avslutar med att understryka vikten av att fortsätta kämpa, träna hårt och utveckla samarbetet på planen för att vända trenden och ge supportrarna anledning att jubla. Han är fast besluten att bidra till lagets framgång och att leva upp till de förväntningar som har ställts på honom som nyförvärv.

Ottosson ser fram emot att fortsätta utvecklas i Blåvitt och att vara en viktig del av lagets framtida framgångar. Han är medveten om att det krävs tålamod och hårt arbete, men han är övertygad om att laget har potentialen att nå sina mål





