Otydligheter och brister i Östersunds kollektivtrafik skapar frustration och otrygghet

En Östersundsbo lyfter fram problem med tilläggsavgifter trots giltigt studentkort, bristfällig information vid busshållplatser, förseningar, otrygghet och svårigheter att få hjälp. En uppmaning till ansvariga att agera för en tydligare och tryggare kollektivtrafik.

Jag skriver detta som en engagerad invånare i Östersund , både som förälder, lokalbo och skattebetalare. Jag vill belysa en återkommande problematik inom vår kollektivtrafik, en situation som jag misstänker att många andra pendlare och resenärer kan relatera till.

Nyligen mottog jag en oväntad tilläggsavgift, trots att jag vid tidpunkten för resan var registrerad student och innehavare av ett giltigt digitalt studentkort. Kortet tydligt visade en aktiv giltighetstid, vilket gav mig en rimlig och godtrogen uppfattning om att min resa var korrekt betald. En kontroll visade dock att mitt kort saknade en specifik symbol som indikerar rätten till studentrabatterade resor.

För mig, och förmodligen för många andra studenter, är detta inte en information som är intuitivt uppenbar, särskilt inte när själva studentkortet bekräftar ens status som student. Det är viktigt att understryka att det aldrig handlade om ett försök att undvika betalning, utan snarare om ett system som upplevs som otydligt och bristfälligt i sin kommunikation. Utöver denna specifika incident, vill jag även lyfta fram andra återkommande problem som påverkar upplevelsen av kollektivtrafiken i Östersund.

Jag har noterat att bussar frekvent är försenade eller helt inställda, vilket skapar onödiga förseningar och störningar i vardagen. Dessutom är många busshållplatser otillräckligt märkta, saknar tydliga namn eller information om vilka linjer som stannar där. Detta gör det svårt, särskilt för nya resenärer eller besökare, att navigera i systemet och hitta rätt. Vid ett tillfälle, när jag cyklade med mitt barn till en träning, fick jag punktering och tvingades ta bussen.

Det var under dessa enstaka tillfällen som jag åkte på tilläggsavgift, men jag betalar alltid mina resor korrekt i övrigt. En annan aspekt som behöver förbättras är tillgängligheten till hjälp från busschaufförerna. Det är ofta svårt att få svar på frågor om hållplatser, resvägar eller andra praktiska detaljer. Detta kan vara särskilt problematiskt för äldre eller personer med funktionsnedsättningar.

Slutligen, och kanske mest oroande, är den ökande otryggheten på bussarna. Jag har, liksom andra resenärer, bevittnat situationer med alkoholpåverkade personer och stökigt beteende. I vissa fall har resenärer själva tvingats ingripa för att upprätthålla ordningen och säkerheten. Detta skapar en obehaglig och otrygg miljö, särskilt för barn och unga.

Jag förstår att det finns regler och bestämmelser som måste följas. Men när systemet upplevs som otydligt, servicen brister och säkerheten ifrågasätts, blir det svårt att acceptera höga tilläggsavgifter som resultat av missförstånd eller oklara riktlinjer. Jag tror att detta i grunden handlar om förtroendet för kollektivtrafiken och om en känsla av rimlighet. Det är avgörande att ansvariga aktörer tar dessa problem på allvar och arbetar aktivt för att göra systemet tydligare, mer tillgängligt och tryggare för alla resenärer.

Jag vill därför ställa frågan: Vilka konkreta åtgärder planeras för att förbättra tydligheten i systemet, öka servicenivån och säkerställa en tryggare resa för alla som använder kollektivtrafiken i Östersund? Det är dags att prioritera resenärernas upplevelse och återställa förtroendet för vår kollektivtrafik





