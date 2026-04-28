Ovanligt vrak från 1500-talet upptäckt i Kalmarsund

Länsstyrelsen i Kalmar län har meddelat att ett välbevarat vrak från slutet av 1500-talet har upptäckts i Kalmarsund. Vraket, som är cirka 20 meter långt och 6-8 meter brett, har kulturhistoriskt värde och ligger på 20 meters djup. Upptäckten gjordes av Försvarsmaktens fartyg HMS Belos under en övning hösten 2025. Länsstyrelsen arbetar nu med att skydda vraket och planerar ytterligare undersökningar.

Under tisdagen meddelade Länsstyrelsen i Kalmar län att ett vrak upptäckts i Kalmarsund. Enligt Daniel Tedenlind, antikvarie på Länsstyrelsen, är vraket ovanligt på grund av sitt välbevarade skelett och kulturhistoriska värde.

Vraket upptäcktes under en sjöövning hösten 2025 av Försvarsmaktens fartyg HMS Belos i södra Kalmarsund. Det ligger på ett djup av cirka 20 meter och är tydligt synligt från ytan, med skelettet som sticker upp. Enligt Tedenlind har föremål på vraket observerats som tyder på ett kulturhistoriskt värde. De preliminära träproverna som tagits från vraket indikerar att det är från slutet av 1500-talet.

Vraket är ungefär 20 meter långt och sex till åtta meter brett, vilket innebär att det kategoriseras som en båt snarare än ett skepp. Länsstyrelsen arbetar nu med att utreda hur vraket ska skyddas i framtiden, men enligt lagstiftningen ska alla fornlämningar ligga kvar på plats.

Upptäckten av vraket i Kalmarsund har väckt stort intresse bland historiker och arkeologer, som nu hoppas på ytterligare undersökningar för att få mer kunskap om vrakets ursprung och historia. Länsstyrelsen planerar att samarbeta med forskare för att utforska vraket mer ingående och säkerställa att det bevaras för framtida generationer.

Det är ovanligt att hitta så välbevarade vraken från denna tid, vilket gör upptäckten extra värdefull för forskningen. Försvarsmakten har uttryckt sitt stöd för fortsatta undersökningar och är beredd att ställa tillgängliga resurser för att underlätta arbetet. Vraket ligger i ett område med hög biologisk mångfald, vilket också kräver försiktighet vid undersökningar för att inte störa det marina ekosystemet. Länsstyrelsen kommer att samråda med miljömyndigheter för att säkerställa att alla åtgärder genomförs på ett hållbart sätt.

Upptäckten av vraket i Kalmarsund är ett exempel på hur moderna tekniker kan användas för att upptäcka och bevara kulturhistoriskt värdefulla föremål. Med hjälp av avancerad sonar och dykarteknik kan forskare nu utforska djupa vatten på ett sätt som tidigare varit omöjligt. Detta öppnar upp nya möjligheter för att upptäcka och studera historiska föremål som annars hade förblivit okända.

Länsstyrelsen hoppas att upptäckten ska leda till ökad medvetenhet om vikten av att bevara vår kulturhistoria och att det ska inspirera fler att engagera sig i arkeologiska och historiska projekt. Upptäckten av vraket i Kalmarsund är en påminnelse om hur mycket vi fortfarande har att lära oss om vår historia och hur viktigt det är att bevara dessa föremål för framtida generationer





