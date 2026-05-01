Oväntat modeklash när två högt uppsatta kvinnor bär samma klänning till galamiddag på Slottet

Anna Nordin och Simona Mohamsson hamnade oavsiktligt i samma ljusblå maxiklänning vid en galamiddag på Slottet. Klänningen, med draperad rygg och ett pris på 5 000 kronor, blev genast ett samtalsämne när gästerna anlände. Båda kvinnorna hade också valt liknande ljusa skor, vilket skapade en rolig och oväntad situation.

Att bjudas in till en galamiddag på Slottet är en stor ära, men det medför också ett stort ansvar – särskilt när det gäller klädseln.

För kvinnligt identifierande gäster som inte bär frack eller militäruniform ligger mycket fokus på att hitta den perfekta klänningen. Det är en utmaning som många känner igen, och det blev tydligt under en senaste galamiddag då två högt uppsatta kvinnor oavsiktligt hamnade i samma klänningsmodell. Anna Nordin, gift med den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt, och Simona Mohamsson, partiledare för Liberalerna, hade båda valt en ljusblå maxiklänning med draperad rygg.

Klänningen, som kostar 5 000 kronor, blev genast ett samtalsämne när gästerna anlände. Det var inte bara klänningarna som var liknande – båda kvinnorna hade också valt ljusa skor, vilket förstärkte likheten. Det hela skapade en rolig och oväntad situation, där två av de mest inflytelserika kvinnorna i svensk politik oavsiktligt matchade varandra.

För Anna Nordin, som är chef på fastighetsbolaget Vasakronan, och Simona Mohamsson, som är 31 år och leder Liberalerna, är det inte första gången de står i rampljuset. Båda är välkända i samhällsdebatten och deras klädval brukar ofta diskuteras. Att de nu hamnade i samma klänning visar hur svårt det kan vara att hitta unika kläder till sådana här evenemang. Det blev en minnesvärd kväll, där mode och politik blandades på ett oväntat sätt





