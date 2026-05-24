Över 200 har dött av ebola i Kongo-Kinshasa: Myndigheter uppger dödssiffror

Myndigheter i Kongo-Kinshasa uppger att dödssiffran för det pågående ebolautbrottet i landet nu stigit till 204 personer. Det rapporterar nyhetsbyrån TT.

Enligt hälsodepartementet i landet har 204 dödsfall hittills registrerats, av totalt 867 misstänkta fall. Världshälsoorganisationens senaste siffror från fredagen visade på 177 dödsfall av 750 misstänkta fall. På lördagen varnade Afrikanska unionens hälsomyndighet för att fler länder på kontinenten riskerar att drabbas av ebolaviruset, utöver Kongo-Kinshasa och Uganda. Samma dag uppgav Röda Korset därtill att tre volontärer i Kongo-Kinshasa avlidit till följd av viruset





Detta vet vi om ebolautbrottet i Kongo-KinshasaEtt utbrott av en ovanlig ebolavariant sprider sig i centralafrikanska länder och klassas som en global folkhälsokris av Världshälsoorganisationen. Sedan det första sjukdomsfallet upptäcktes i Kongo-Kinshasa i maj har närmare 140 personer dött och över 600 misstänks ha smittats.

Ebola slår hårt mot Kongo-Kinshasa – finns inga vaccinAv 750 misstänkta fall tros 177 personer i Kongo-Kinshasa ha avlidit i Ebola, uppger WHO.

Röda Korset inledde vaccinationskampanj mot ebola i Kongo-KinshasaRöda Korset inledde vaccinationskampanjer vid flera platser i Kongo-Kinshasa för att bekämpa sppREAD MORE...mjonen de döda som tros ha smittats med den ovanliga ebolavarianten Bundibugyoviruset.

3 Röda korset-arbetare tros ha dött i ebola i Kongo-KinshasaRöda korset skriver att de tros ha smittats av viruset när de arbetat med att hantera döda kroppar i mars. Vid tidpunkten för insatsen var samhället inte medvetet om ebolautbrottet, och utbrottet hade ännu inte identifierats.

