Översvämningar i Sverige, olyckor på vägarna och antisemitism

En kartläggning visar att över 10 000 bostadshus i Sverige riskerar att drabbas av översvämningar i framtiden på grund av stigande havsnivåer. En person har hittats död i Sigtuna efter en olycka på E18 mellan Karlskoga och Örebro. Människor som sympatiserar med Sverigedemokraterna toppar indexet för förintelserelaterad antisemitism enligt en rapport från Malmö universitet.

Över 10 000 bostadshus i Sverige riskerar att drabbas av översvämning i framtiden på grund av stigande havsnivåer. En kartläggning visar att flera områden i landet är utsatta för översvämningar på grund av uppvärmningens effekter på klimatet.

Detta kan leda till stora problem för de boende i områdena och kan även orsaka skador på byggnader och infrastruktur. En person har hittats död i Sigtuna efter en olycka på E18 mellan Karlskoga och Örebro. Två tunga fordon har kolliderat och blockat vägen, vilket har orsakat trafikstopp. Polisen varnar för att människor som försöker köra runt vägen eller i motsatt riktning riskerar att drabbas av olyckor.

Enligt Trafikverkets prognos kommer vägen att öppna igen klockan 09.30. En rapport från Malmö universitet visar att människor som sympatiserar med Sverigedemokraterna toppar indexet för förintelserelaterad antisemitism. En annan rapport visar att Belarus diktator Alexandr Lukasjenko säger att det är oacceptabelt om Belarus dras in i kriget i Ukraina. Brasiliens högsta domstol har dömt Eduardo Bolsonaro, son till expresidenten Jair Bolsonaro, till över fyra års fängelse för att ha uppmanat USA till att införa sanktioner mot Brasilien.

Lionel Messi har tangerat Miroslav Kloses rekord för flest mål i VM-historien. En grundlagsändring i Ungern innebär att en premiärminister kan sitta på posten i max två mandatperioder. Minst fyra personer har dödats i attacker mot de södra delarna av Libanon. En person har skjutits i Jordbro söder om Stockholm och har förts till sjukhus





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Översvämningar Sverige Olyckor Antisemitism Förintelserelaterad Antisemitism Sverigedemokraterna Malmö Universitet

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