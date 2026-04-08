Oxie Fastighetsmarknad i Förändring: Prisfall och Nya Ägarbyten

En analys av fastighetsmarknaden i Oxie visar på både nya ägarbyten och en varierad prisutveckling. Vilka trender präglar marknaden och hur påverkar de framtida bostadsaffärer?

Fastighetsmarknad en i Oxie genomgår förändringar, med både nya ägarbyte n och en analys av prisutvecklingen. Per Richard och Eva Karin Karlsson, ett par på 63 respektive 57 år, har nyligen förvärvat en villa på Basketbollsvägen 13 i Oxie . Huset, som byggdes 1991 och erbjuder 148 kvadratmeter boyta, såldes av Lis Ing-Britt Svensson i mars 2026 för 4 700 000 kronor. Denna affär är en del av en större trend i området, där fastighetsförsäljningar fluktuerar och priserna justeras.

I närheten, på Golfbollsvägen 7, såldes tidigare i vintras ett hus för 5 500 000 kronor. Detta hus, som är 166 kvadratmeter stort, visar på variationen i prissättningen beroende på läge och storlek. Att förstå dessa förändringar kräver en djupare titt på de senaste försäljningarna och de övergripande marknadsförhållandena i regionen. Utvecklingen av huspriserna i Oxie och Malmö i stort speglar förändringar i den ekonomiska miljön och investerarnas förtroende. \Under de senaste tolv månaderna har ett betydande antal fastigheter bytt ägare inom en kilometers radie från fastigheten på Basketbollsvägen 13, vilket tyder på en aktiv marknad. Totalt har 29 hus sålts i det närmaste området. Det dyraste av dessa var en fastighet på Planetgatan 10, som såldes för 7 100 000 kronor. Denna försäljning representerar toppen av marknaden i området under den angivna perioden. Samtidigt har 132 bostäder sålts i postorten Oxie som helhet, vilket indikerar en bredare aktivitet på bostadsmarknaden. Den genomsnittliga kvadratmeterpriset i Oxie är 29 938 kronor, vilket ger en indikation på värdet av fastigheter i området. Vid en jämförelse med andra delar av Malmö kommun och länet i stort, framkommer en intressant bild av prisutvecklingen. En djupare analys av dessa siffror ger en mer komplett förståelse för de trender som formar fastighetsmarknaden i regionen. Genom att jämföra dessa siffror med tidigare perioder kan investerare och potentiella köpare bättre förstå nuvarande trender och göra informerade beslut. \En analys av prisutvecklingen i Malmö kommun och Skåne län ger ytterligare insikter i marknadens dynamik. Enligt tillgänglig statistik har villapriserna i Malmö kommun sjunkit med 1,5 procent under de senaste tre månaderna. Detta indikerar en viss nedgång i värdet på fastigheter i kommunen under den korta perioden. På länsnivå har priserna också visat en nedgång, om än något mindre, med 1,3 procent under samma period. När man ser till det senaste året visar siffrorna en mer komplex bild. I Malmö kommun har priserna sjunkit med 0,6 procent, medan de i länet som helhet har ökat med 1,1 procent. Denna divergens belyser variationen i marknaden och behovet av en mer lokaliserad analys. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i Malmö kommun är 44 752 kronor, jämfört med 30 119 kronor i hela länet. Dessa siffror visar på skillnaderna i fastighetsvärden mellan olika geografiska områden. Här är de fem dyraste fastighetsförsäljningarna i Oxie under de senaste tolv månaderna som ytterligare belyser den högsta delen av marknaden: 1. Käglehemsvägen 10: 11 000 000 kronor. 2. Rosentorpsvägen 78: 8 760 000 kronor. 3. Marktegelvägen 1: 7 495 000 kronor. 4. Vångavägen 10: 7 400 000 kronor. 5. Planetgatan 10: 7 100 000 kronor





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ojämlika stater bär på fröet till sin egen undergångAnita Goldman recenserar Luke Kemps bok om mänsklighetens historia som visar hur samhällen med stora klyftor blir mer sårbara och överlever kortare tid, men också ger hopp om förändring.

Read more »

FC Rosengårds Omvandling: Från Nya Samarbeten till Sportsliga UtmaningarFC Rosengård genomgår en period av förändring med nya samarbeten, spelaromsättning och strategiska satsningar. Artikeln belyser klubbens ambitioner och de utmaningar man står inför.

Read more »

Svenskt flyg i förändring: Arlanda tappar mark, inflationen överraskar och geopolitiska spänningar ökarEn sammanfattning av aktuella ekonomiska och geopolitiska händelser: Svenskt flyg återhämtar sig, men omstruktureringar pågår; inflationen sjunker oväntat; Ryssland begränsar bensinsexporten; och utvecklingen i Hormuzsundet följs noggrant. Samtidigt möter den ryska industrin motvind trots höga intäkter från energi.

Read more »

SaaS-branschen i förändring: Fokus skiftar från tillväxt till lönsamhetEn ny SaaS-barometer avslöjar en bransch i omställning, där effektivitet och lönsamhet prioriteras framför ren tillväxt. Lär dig mer om de förändrade prioriteringarna och hur bolag anpassar sig.

Read more »

Spänningar ökar i Iran: Hot om utplåning och förberedelser inför eventuella attackerAmerikanska hot om att utplåna infrastruktur i Iran leder till oro och förberedelser bland invånare. Människor bildar kedjor och bunkrar förnödenheter. En förändring i inställningen mot USA och Israel ses bland oppositionella.

Read more »

SaaS-branschen i omställning: Fokus flyttas från tillväxt till lönsamhetDen svenska SaaS-branschen genomgår en förändring. En ny rapport visar att effektivitet och finansiell kontroll prioriteras över snabb tillväxt, med fokus på ökad lönsamhet och optimering av befintliga resurser. Större bolag dominerar tillväxten, medan många mindre bolag fokuserar på kostnadskontroll. Mentimeter är ett exempel på ett bolag som vänt utvecklingen genom att fokusera på effektivitet och lönsamhet.

Read more »