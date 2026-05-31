Lars Palmgren återvänder till Kuba efter 46 år och finner en stad i förfall men ett folk som inte lose their humor. Í artikeln möter vi invånare i Havana som dagligen hanterar brist på mat el och grundläggande vara med kreativa lösningar och en filosofi om kärlek och gemenskap.

Efter sitt första besök 1980 var Lars Palmgren övertygad om att Kuba var framtiden. 46 år senare är känslan en annan. I en artikelserie återbesöker han det revolutionära experimentet som är hårdare pressat än någonson.

Staden befinner sig sedan 1959 i mer eller mindre kontinuerligt förfall. Att situationen inte är värre än den är, är ett gott betyg åt dåtidens byggare. Men det är knappast någon tröst för dem som lever där idag. Kubanerna har istället tvingats bli experter på konsten att lösa problem - resolver.

På en sönderdrött cementpelare står det Kasta inte sopor på gatan precis intill ett stinkande sopberg som sträcker sig ut över halva gatan. Det stora sjukhuset Hermanos Ameijeras ligger på andra sidan, bara ett kvarter från El Malecon, Havannas legendariska strandpromenad. Vid foten av sopberget, strax intill ett ruttet fiskhuvud, ligger en uppslagen sångbok med texter av Silvio Rodriguez och Pablo Milanes. Livet går vidare.

Några letar användbara grejer i sopberget. De flesta ser det inte ens. Man har vant sig. Lutad mot väggen strax intill sitter Francisco som lagar paraplyer och flätar nyckelhållare med röda och svarta band.

Jag inbillar mig för ett tag att färgvalet är en stillsam hyllning till 26 juli-rörelsen som ledde den kubanska revolutionen på 1950-talet. Changó är ett centralt andeväsen i den afrokubanska religionen santería. Till salu med kärlek står det på en brun kartongbit som Francisco satt upp ovanför det lilla lagret av reparerade paraplyer. Jo utan kärleken är vi inget.

Utan kärleken vore jag död. Så jag säljer mina paraplyer och nyckelhållare med kärlek. De som köper ger mig kärlek tillbaks. Så enkelt är det säger han.

Dörröppningen intill Francisco leder in till Celias hem. Förutom hon själv bor här hennes dotter svärson och deras tvillingar ett drygt halvår gamla. I en osynlig andra våning bor en annan familj. Hemmet är ett gammalt garage med sluttande cementgolv.

Inga fönster finns och när det inte finns el som nu är det enda ljuset det som kommer från mobiltelefonerna och den öppna dörren mot gatan. Där hänger engångsblöjor på tork för att räcka många omgångar än. Fortfarande har vi varandra säger Celia. Men om de åker som de säger att de ska vet jag inte vad som händer.

Då skulle nog själva livet ta slut för mig. Vad ska vi göra. Här finns ingen framtid säger dottern. De en gång så vackra husen från början av 1900-talet som fyller kvarteret bakom Celias garage befinner sig i en process av till synes ostoppbart förfall.

Några har till häften rasat. Andra har reparerats och ett par har målats i nästan utmanande optimistiska färger finansierade av anhöriga i exil som hoppas att en gång komma tillbaka. Det är en påtagligt stillsam atmosfär. Men mer än frid är stillsamheten uttryck för uppgivenhet anpassning till det oundvikliga.

I dörröppningarna på gatuplanet finns ofta små affärsverksamheter. En säljer mineralvatten en har portionsförpackningar med soppa en annan koncentrerade mjölkkonserver någon har askar med paracetamol och en annan en halv back öl av märket Cristal. De flesta säljer av någon anledning bananer av det korta och knubbiga slag som går under namnet guineos.

Det visar sig att någon har kommit med en lass från landet på morgonen och sålt billigt till dem som tror att de i sin tur kan sälja med vinst. De flesta som rör sig på gatan är äldre som långsamt vandrar fram ofta med förhoppningsfulla kassar i näven. De hälsar på varandra med överraskande glada tillrop. Några flickor cyklar fnittrande genom sophögarna som finns i varje gathörn.

Ett par småkillar sparkar fram på skateboardbrädor och en rullar fram på en elsparkcykel. De få bilar som finns står stilla. En plötslig rörelse en bit bort lockar folk ut ur portarna. Det har kommit ris och socker till bodegan där man hämtar ut de få varor man fortfarande får på ransoneringsboken la libreta.

Ris och socker är efterlängtade men det visar sig att det inte går att få ut dem eftersom det är elavbrott och den enda vågen i bodegan är elektriskt sen den gamla med lösvikter byttes ut under moderniseringsvågen som följde i kölvattnet av Barack Obamas besök för tio år sedan. Jag hade ett hotell och en restaurang i mitt hus.

Men det stupade när pandemin kom och turisterna uteblev Till och med de anställda i bodegan skrattar åt den absurda situationen. Men de vågar inte höfta. Folk får vänta på sitt ris och sitt socker tills elen kommit tillbaka förmodligen först imorgon. Man går hem med en tub tandkräm istället den enda vara som finns att få i bodegan den här dagen.

Tommi en kvartersprofil i 65-årsåldern gör en liten show med sin tandkrämstub och får alla att skratta. Jag hade ett hotell och en restaurang i mitt hus. Men det stupade när pandemin kom och turisterna uteblev berättar han. Men när han smådansar fram på gatan mellan sophögar och fallfärdiga hus ser han inte ut att lida särskilt mycket.

Och så är det ju. Kubanerna är vana att lida men de har också utvecklat en unik förmåga att hitta glädje och humor i det dagliga livet trots ekonomiska svårigheter och brist på grundläggande förnödenheter. Denna reportage från Havana visar en stad präglad av både förfall och en outtröttlig vilja att leva vidare. Invånarna anpassar sig med kreativa lösningar och en föredragen stillsamhet som inte är naiv utan ett strategiskt val för att klara sig fram.

Samhället fungerar på egen hand med hjälp av informella nätverk och en stark känsla av gemenskap. Även om många utgåvor är osäker och framtiden oviss fortsätter kubanerna att hitta sätt att göra livet meningsfullt. Denna artikkelserie ger en djupgående inblick i hur det är att leva i Kuba idag där revolutionäronter économiques protesterna 2021 och pandemin lett till allvarliga brist på mat fuel och mediciner.

Staden är fysiskt påtecknad av emph av förfall men andemässigt visar den ett folk som är extremt resiliens och som använder humor och samhörighet som vapen mot misär. Det är en berättelse om överlevnad och anpassning men också om hopp för att ändå få ut något av livet trots de yttre omständigheterna.

Palmgrens återbesök visar att kubanernas liv är komplexa fulla av paradoxer och motståndskraft och att uttrycket resolver inte bara är ett ord utan en hel filosofi för att hantera det dagliga livet i ett land med brist på resurser och politisk isolation från USA och västvärlden. Kuba är en ö som lever med mindre men ändå försöker vara mer i sina små glädjeämnen och sociala interaktioner. Det är en kultur som värdar kärlek och gemenskap framför materiell överflöd.

Trots migrationsprofilens pågåhet ser många unga att det är svårt att se en framtid här vilket gör att den äldre generationens visdom och erfarenheter står ännu tydligare konturer. Reportaget är en viktig dokumentation av ett samhälle i förändring och en påminnelse om att människor alltid hittar sätt att leva trots svårigheter





