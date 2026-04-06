Påsken är mer än en helg: Svenska kyrkan firar i över tre månader

Upptäck hur Svenska kyrkan i Lund firar påsken, en högtid som sträcker sig över mer än tre månader. Domprost Niclas Blåder förklarar påskens betydelse, från askonsdagen till pingst, och betonar uppståndelsens centrala roll i den kristna tron. Läs om fastan, stilla veckan, påsknattsgudstjänsten och glädjen som följer uppståndelsen. Följ kyrkans exempel och fira påsken i 50 dagar till!

Tror du att påsk en bara varar i fem dagar? Då har du missat något, enligt Svenska kyrkan. Skeendet kring påsk en är mycket mer omfattande än många tror och sträcker sig över tre månader, från askonsdagen till pingst. Domprost Niclas Blåder i Lund betonar att påsk en är Svenska kyrkans viktigaste högtid, kärnan i den kristna tron. Utan uppståndelse n, ingen kristen tro. Påsk en talar om hopp, om död och uppståndelse , det är grunden i den kristna tron.

Många associerar påsken med dagarna från skärtorsdagen till annandag påsk, men Svenska kyrkan räknar förberedelserna som en del av påsken, och de börjar redan på askonsdagen efter fettisdagen. Påsken inleds sedan på påsknatten och påsktiden fortsätter ända fram till pingst. Fastan inleds på askonsdagen och pågår fram till påsknatten. Den sista veckan i fastan, påskveckan, eller stilla veckan som vi kallar den, är en tid av stillhet. Festen börjar under påsknatten i glädjen över uppståndelsen och fortsätter ända fram till pingst. Påskdagarnas händelser i Bibeln är välkända: på långfredagen korsfästes Jesus och gav sitt liv för människorna. På den tredje dagen uppstod han från de döda. Efter det vandrar Jesus åter på jorden tillsammans med sina lärjungar i 40 dagar fram till Kristi himmelsfärd, vilket firas i kyrkorna. Påsken är en tid av glädje, från mörker till ljus, från död till liv. Under fastan dominerar mer mollstämd musik och texterna behandlar tyngre frågor. Men från påsknatten skiftar tonläget till ett fokus på glädje, uppståndelse och framtidshopp. I kyrkorna manifesteras detta genom att man under gudstjänsten på skärtorsdagen skalar ner: ljus släcks och utsmyckningar tas bort från altaret. På långfredagen ligger fem röda rosor på altaret som symboliserar Jesus sår. Påsknattsgudstjänsten inleds i mörker, och så tänds sakteliga ett ljus. Någon ropar att Kristus är uppstånden och församlingen svarar 'Ja, han är sannerligen uppstånden'. Sedan tänds successivt ljus och till slut har alla ljus i sina händer. Det finns en rytm i livet, det går upp och ner men pekar till slut uppåt. Påsken visar den rytmen på ett tydligt sätt och påminner oss om att det alltid finns något nytt och hoppfullt att hämta. Niclas Blåder avstår från kaffe under fastan och beskriver de första veckorna som ”en pärs”, men när fastan är över inleds en ritual med en espresso efter påsknattsmässan. Kristi himmelsfärdsdag firas i många kyrkor med friluftsgudstjänster. Pingsten, tio dagar senare, firas med en festlig högmässa. Pingsten ses som kyrkans födelsedag, då Guds ande sänds ut över jorden. För andra året i rad samlas kyrkorna i Lunds kristna råd på annandag pingst, då firar Svenska kyrkan, katolska kyrkan och flera frikyrkor en gemensam ekumenisk gudstjänst. Så bli inte nedstämd över att påskhelgen är över, följ kyrkans exempel och fira påsken i 50 dagar till i år





sydsvenskan / 🏆 6. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Påsk Svenska Kyrkan Lund Uppståndelse Pingst

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

