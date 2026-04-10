Påskresenärer drabbas av tysk flygstrejk – flera allvarliga händelser i fokus

En rad händelser präglar nyhetsbilden: en tysk flygstrejk drabbar resenärer, mordutredningar fortsätter, och ekonomin visar stagnation. Samtidigt rapporteras om tragedier utomlands och företagsnedgångar.

Den tyska flygstrejken på fredagen, initierad av det tyska flygfacket och riktad mot Lufthansa, förväntas kraftigt påverka påskresenärer. Cirka 500 avgångar och uppemot 90 000 passagerare beräknas drabbas av strejken, som inträffar under en kritisk tid då många tyskar är på väg hem från påskledigheten. Samtidigt rapporteras om ett flertal andra händelser. I Norrköping har två personer åtalats för inblandning i mordet på en 23-årig rappare i december 2024.

En 22-årig man åtalas för mord och grovt vapenbrott, medan en 30-årig man åtalas för medhjälp till mord. Åklagaren beskriver mordet som en ren avrättning, och påpekar att gärningsmannen filmade händelsen och lade ut den brutala videon på sociala medier. Vidare har två svenska barn och en svensk man i 60-årsåldern dödats i Libanon i början av mars. UD bekräftar dödsfallen och anhöriga är underrättade. Mannen, som var internationellt efterlyst och figurerade på Interpols lista, greps i Thailand och kopplas enligt thailändska medier till en dödsskjutning i Stockholmsområdet. Han kommer att utvisas till Sverige efter att ha avtjänat ett fängelsestraff för att ha stannat kvar i Thailand efter att hans visum löpt ut. Ekonomiskt sett visar den svenska ekonomin tecken på stagnation. SCB:s bnp-indikator visar att Sveriges bruttonationalprodukt förblev oförändrad i februari jämfört med januari, trots att ekonomerna hade förväntat sig en tillväxt. Detta följer på en nedgång i januari. I Göteborg exploderade en handgranat i Vasastaden under torsdagskvällen, vilket bekräftas av polisens tekniska undersökning. Explosionen orsakade skador på en bostads entré. En lastbilschaufför har gripits efter att ha kört vingligt på E22 i närheten av Hörby. Mannen misstänks för drograttfylleri, försök till våld mot tjänsteman och grov vårdslöshet i trafik efter att ha vägrat stanna för polisen. En guldbutik i Hallunda centrum har utsatts för en misstänkt grov stöld. En bil backades in i butiken och lämnades kvar. Flera misstänkta gärningspersoner ska ha lämnat butiken med stöldgods av högt värde. Coop, som en gång var Nordens största företagsgrupp, kämpar med lönsamheten. Företaget rapporterar återigen en ny miljardförlust för 2025. Coop har en ny affärsplan fram till 2028 då de ska kunna gå med vinst, enligt Coop Sveriges vd Anders Torell. På E6 norr om Tanumshede i Tanums kommun har två lastbilar kolliderat, vilket har lett till att vägen stängts av helt i norrgående riktning. Slutligen hyllar USA:s tidigare president Donald Trump den ungerske premiärministern Viktor Orbán inför valet. Orbán är en nära vän till både Trump och den ryske presidenten Vladimir Putin. Sammanfattningsvis präglas nyhetsläget av en blandning av kriser och utmaningar, från strejker och våldsdåd till ekonomisk oro och företagssvårigheter





