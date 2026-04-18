Påven beklagar feltolkningar av uttalanden – Trump kritiserar Spanien

Påve Leo XIV beklagar att hans uttalanden tolkats som en direkt respons på kritik från Donald Trump och betonar sitt ointresse av en debatt. Samtidigt riktar Trump skarp kritik mot Spanien för deras låga bidrag till Nato och deras utrikespolitik. I andra nyheter rapporteras om en misstänkt grov misshandel i Jordbro, ett misstänkt mord i Malmö och en trafikolycka på E4.

Påve Leo XIV har uttryckt sin ånger över hur hans senaste uttalanden har tolkats som en reaktion på kritik från USA:s president Donald Trump . Påven betonade sitt fullständiga ointresse av att delta i en debatt med presidenten.

Han klargjorde att det uttalande han gjorde i torsdags, där han talade om hur ”tyranner” ödelägger världen, och som framförallt amerikanska medier direkt kopplade till Trump, faktiskt hade formulerats långt innan Trump yttrat sig om påvens fredsbudskap. Trots detta uppfattades det som att jag försökte initiera en ny ordväxling med presidenten, förklarade påven.

Konflikten med Trump inleddes i söndags, då presidenten kritiserade påvens fredspredikan med anledning av det pågående kriget mot Iran. Trump har mottagit omfattande kritik för sina attacker, liksom för en AI-genererad bild av sig själv utklädd till Jesus som han delade i sociala medier.

Under lördagen larmades polisen till ett bostadshus i Jordbro, söder om Stockholm, med anledning av en misstänkt grov misshandel. En man kunde gripas på platsen en timme efter att polisen anlänt.

Ola Österling, presstalesperson vid polisen, kunde på grund av integritetsskäl inte ge ytterligare kommentarer kring omständigheterna kring gripandet. Flera personer har förts till sjukhus med skador som beskrivs som icke livshotande, men med en oklar skadebild.

I Malmö utreder polisen ett misstänkt mord som inträffade i Limhamn. En man i 60-årsåldern har anhållits, misstänkt för att ha mördat en kvinna i samma ålder. Polisen larmades strax före midnatt på fredagen och fann kvinnan död i en bostad. Då dödsfallets omständigheter var oklara rubricerades händelsen som mord.

En person greps och området spärrades av för teknisk undersökning. Enligt uppgifter till Sydsvenskan befann sig den misstänkte, en man i 60-årsåldern, i bostaden under kvällen och det var han själv som larmade polisen. Åklagarmyndigheten bekräftar att han anhållits som skäligen misstänkt, vilket är en lägre grad av misstanke, för mord.

En olycka inträffade på E4 vid Tureberg under lördagseftermiddagen där en personbil och en motorcykel var inblandade. Räddningstjänst och ambulanshelikopter kallades till platsen och E4 fick initialt stängas av i södergående riktning.

Ola Österling, presstalesperson för polisregion Stockholm, meddelade senare att trafiken kunde släppas på igen då vägen var fri från hinder.

USA:s president Donald Trump riktade i ett nytt inlägg på Truth Social skarp kritik mot Natolandet Spanien. Han ifrågasatte Spaniens ekonomiska prestationer och deras bidrag till Nato, trots att landet bidrar med nästan ingenting till organisationens militära försvar, kallade han deras finanssiffror för fruktansvärda och uttryckte att det var sorgligt att se.

Spanien och dess premiärminister Pedro Sánchez har varit framstående i att kritisera USA:s och Israels krigföring mot Iran, vilket har stärkt hans popularitet i hemlandet. Spanien har vägrat att tillåta USA att använda sina militärbaser för krigföring och har tidigare avvisat Trumps krav på ökade försvarsutgifter inom Nato.

Sánchez har även beskrivit Israels krigföring i Gaza som ett folkmord och erkände Palestina som stat under 2024, en åtgärd som även Sverige genomfört. Relationerna mellan Spanien och Israel är spända; i april utvisade Israel spanska diplomatiska sändebud från en militär-civil samverkanscentral efter att en docka av premiärminister Benjamin Netanyahu bränts under ett påskfirande i Spanien.

Redan i mars hade Spanien återkallat sin ambassadör från Israel som en protest mot krigföringen i Gaza och det utvidgade kriget mot Iran. Samtidigt har Spanien fördjupat sina relationer med Kina, och premiärminister Sánchez besökte president Xi Jinping i Peking för fjärde gången den 14 april. Under besöket undertecknades 19 ekonomiska avtal inom områden som utbildning, jordbruk och investeringar.

Frankrikes president Emmanuel Macron meddelade via X att en fransk FN-soldat, Florian Montorio, avlidit i Libanon. Macron uppgav även att ytterligare tre soldater skadats och evakuerats





