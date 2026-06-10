Pakistan attackerar Afghanistan - tolv döda

Minst tolv personer, däribland flera barn, har dödats i pakistanska flygattacker mot gränsprovinserna Kunar, Khost och Paktia i Afghanistan. Talibanstyret fördömer angreppen och varnar för en eskalering av konflikten med Pakistan.

Minst tolv personer har dödats i pakistanska attacker i Afghanistan , uppger företrädare för talibanstyret i landet. Attackerna uppges ha riktats mot byggnader i provinserna Kunar, Khost och Paktia, som gränsar mot Pakistan.

Bland de döda finns flera barn, skriver talibanernas talesperson Zabihullah Mujahid på X. Pakistan har vid flera tillfällen riktat flygattacker mot mål i Afghanistan till följd av den konflikt som råder mellan länderna. Regeringen i Pakistan har bland annat anklagat talibanstyret för att stötta och hysa pakistanska motståndsgrupper. Spänningarna mellan Pakistan och Afghanistan har ökat markant sedan talibanerna återtog makten i Kabul 2021.

Islamabad hävdar att talibanerna inte gör tillräckligt för att bekämpa militanta grupper på afghanskt territorium, särskilt Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), som genomför attacker mot pakistanska säkerhetsstyrkor. Som svar har Pakistan intensifierat sina militära operationer längs gränsen, inklusive flygräder och artilleribeskjutning. Den senaste attacken, som ägde rum under natten, har fördömts av talibanregeringen som ett brott mot internationell rätt och Afghanistans suveränitet. Talibanernas talesperson Zabihullah Mujahid fördömer attackerna i starka ordalag och uppmanar Pakistan att upphöra med vad han kallar provokativa handlingar.

Han varnar för att sådana angrepp kan leda till en eskalering av konflikten mellan de två grannländerna. Samtidigt rapporterar lokala medier att räddningsarbetare fortfarande letar efter överlevande under rasmassorna. Internationella organisationer har uttryckt oro över de humanitära konsekvenserna av de fortsatta stridigheterna i regionen, där civila ofta drabbas hårdast. FN har uppmanat båda sidor att iaktta återhållsamhet och respektera folkrätten





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