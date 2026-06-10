Talibanstyret i Afghanistan anklagar Pakistan för attacker som dödat minst tolv personer, däribland flera barn. Attackerna riktade mot byggnader i provinserna Kunar, Khost och Paktia gränsar mot Pakistan. Pakistan har tidigare riktat flygattacker mot mål i Afghanistan på grund av den pågående konflikten mellan länderna. Talibanstyret anklagar Pakistan för att stödja och hysa pakistanska motståndsgrupper.

Talibanstyret i Afghanistan anklagar Pakistan för attacker som dödat minst tolv personer, däribland flera barn. Attackerna riktade mot byggnader i provinserna Kunar, Khost och Paktia gränsar mot Pakistan .

Pakistan har tidigare riktat flygattacker mot mål i Afghanistan på grund av den pågående konflikten mellan länderna. Talibanstyret anklagar Pakistan för att stödja och hysa pakistanska motståndsgrupper. José Mourinho är klar för en återkomst som tränare för Real Madrid. Portugisiska Benfica har kommit överens med den spanska bjässen om en affär värt 15 miljoner euro, eller omkring 165 miljoner kronor.

Real Madrids ordförande Florentino Pérez har bekräftat att Mourinho återvänder till klubben som han tränade mellan 2010 och 2013. Trumpadministrationen uppmanar europeiska nationer att inför reserestriktioner för personer som nyligen varit i de afrikanska länder som drabbats av ebola. Sedan maj nekas personer som inte är amerikanska medborgare inresa i USA om de varit i något av de eboladrabbade områdena de senaste 21 dagarna.

I Nordirland har protester brutit ut och lett till oroligheter, med kapade och brända bilar och molotovcocktails kastade mot polisen. Polisen uppmanar till lugn och ber alla inflytelserika röster i lokalsamhällena att uppmuntra fredliga protester och avråda från all inblandning i våld eller oroligheter. New York-börsen öppnade glatt innan nya problem trasslade till det rejält: vinsthemtagningar i tekniksektorn. Vid stängning hade Dow Jones industriindex stigit 0,2 procent.

Men breda S&P 500-index var minus 0,3 och tekniktunga Nasdaqs kompositindex 1 procent. Chipbolagen Marvell Technology och Qualcomm hade ännu en tung dag, minus 7,6 respektive 57 procent. Förvaltningen Kretslopp och vatten har mottagit frågor från personer som blivit uppringda av någon eller några som hävdat att de utför uppdrag åt kommunen. De ska ha erbjudit sig att spola ledningar i villafastigheter och påstått att detta är en nödvändighet om försäkringar ska gälla, vilket är felaktigt.

Förvaltningen anlitar inte företag som ringer upp privatpersoner för att sälja eller erbjuda sådana tjänster. Om de behöver utföra arbeten i ett område informerar de alltid berörda kunder genom sina ordinarie kanaler, till exempel Kivra eller brev. Vid en polisinsats hittades kött som antogs komma från en tjuvskuten älg. Tre män är nu häktade misstänkta för jaktbrott i norra Dalarna.

Älgjakten i Sverige är uppdelad i två områden och inleds antingen i september eller oktober, och får som längst hålla på till den 31 januari. Häcken har sålt spelaren Victor Andersen till danska Brøndby IF för en övergång värd upp till 105 miljoner kronor. Real Madrid har lagt ett bud på 150 miljoner euro, motsvarande omkring 1,64 miljarder kronor, på rivalen Atlético Madrids anfallsstjärna Julián Alvarez





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