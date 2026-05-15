Palantirs makt och teknikens brist på neutralitet

En djupdykning i Palantirs ideologiska drivkrafter och en kritik mot mediebevakningen av techbolagens roll i militär övervakning.

Tanken om att teknik vore neutral är en farlig villfarelse. Ofta presenteras mjukvara, algoritmer och maskiner som enkla verktyg som i sig själva är värderingsfria, där det endast är användarens intention som avgör om resultatet blir gott eller ont.

Men sanningen är att ingen teknik skapas i ett vakuum. De som bygger verktygen gör det för att lösa specifika problem och för att forma en viss typ av framtid. Om man bygger ett effektivare maskingevär är syftet inte neutralt; syftet är att göra dödandet mer kostnadseffektivt. På samma sätt fungerar de system som Palantir utvecklar.

När man skapar plattformar för massövervakning och kartläggning av människor är det inte bara en teknisk bedrift, utan ett ideologiskt ställningstagande om hur makt ska utövas och vem som ska kontrolleras. Det är i detta glapp, mellan den tekniska funktionaliteten och den mänskliga konsekvensen, som den stora etiska konflikten uppstår.

Den person som klickar på knappen för att pulverisera ett bostadskvarter i Gaza är kanske en soldat som följer order, men det är företagen som levererar infrastrukturen för sådana beslut som möjliggör effektiviseringen av krigföringen och därmed bär ett tungt moraliskt ansvar. Palantir har inte försökt dölja sina ambitioner. Genom medgrundaren och VD:ns visioner i verket The Technological Republic framträder en världsbild som påminner om en dystopisk framtidsvision.

Där argumenteras det för att teknikföretag har en moralisk plikt att stödja sina hemländer militärt och att den era av mjuk makt som präglat efterkrigstiden är över. Det är en hyllning till det militärindustriella komplexet där industrin förväntas bygga allt som militären efterfrågar utan tvekan. Ännu mer kontroversiellt är synen på kultur och mångfald, där man öppet ifrågasätter progressiva värden och istället förespråkar en återgång till en starkare västerländsk kulturell stolthet.

När sådana här idéer blir norm i Silicon Valley, där världens mest kraftfulla teknik utvecklas, riskerar vi att hamna i en spiral där AI-övervakning och militär kapprustning inte bara ses som oundvikliga, utan som rättmätiga mål eftersom de är lönsamma. Det finns en djup paradox i att Palantir samtidigt hävdar att de skyddar demokratin och rättsstatens principer, samtidigt som de levererat tjänster till organisationer som ICE, vilka anklagats för grova övergrepp och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter genom kidnappningar och deportationer.

Det är i detta sammanhang som kritiken mot Svenska Dagbladets podd Tech Brief blir relevant. Trots att podden generellt håller en hög nivå och är engagerad i teknikens utveckling, framstår deras analys av Palantir som anmärkningsvärt ytlig. Journalisterna verkar förvånade över att det överhuvudtaget finns kritik mot företaget och tenderar att köpa Palantirs egen berättelse utan tillräcklig granskning.

Att Palantir inte själva hanterar datan, vilket lyfts fram i podden, är en teknisk detalj som inte raderar det faktum att verktyget i sig är designat för kontroll och övervakning. Problemet är att Tech Brief missar den filosofiska och politiska kärnfrågan. De behandlar kontroversiella punkter om kulturell överlägsenhet och militär plikt som om det vore enkla åsiktskillnader snarare än fundamentala hot mot demokratiska värden.

Det illustrerar en vanlig tendens inom teknikvärlden: tron på att förmågan att programmera eller förstå komplexa system automatiskt ger en insikt i hur människor och samhällen fungerar. Men politik och etik handlar inte om optimering av kod, utan om makt, lidande och mänskliga rättigheter. När media inte utmanar teknikjättarnas narrativ, bidrar de indirekt till att normalisera en värld där övervakning är standard och krigföring är en affärsmöjlighet





