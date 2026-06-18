Palestinska flyktingar: Ett undantag som hållit

En genomgång av det unika systemet för palestinska flyktingar och en jämförelse med andra flyktingpopulationer genom tiderna. Artiklens skribent diskuterar generationsöverskridande flyktingstatus, den historiska flyktingströmmen av judar från arabvärlden och de etiska dilemman kring återföring och rättvisa.

I nästan åtta decennier har världen behandlat de palestinska flyktingarna som ett unikt historiskt undantag. De arabiska invånarna som lämnade städer som Haifa och Jaffa 1948 klassificerades förstås som flyktingar, men de kom successivt att omfattas av ett separat system skapat för dem.

Istället för att hanteras av FN:s allmänna flyktingorgan UNHCR, tilldelades de ett eget specifikt organ, UNRWA (FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar). Deras flyktingstatus har maintenance genom generationer, vilket innebär att många fortfarande registreras som flyktingar trots att de erhållit medborgarskap i länder som Jordanien. Detta har lett till en exponentiell tillväxt i antalet registrerade flyktingar, från några hundra tusen till flera miljoner.

Den nuvarande situationen kompletteras av att vi inte längre pratar om de ursprungliga flyktingarna från 1948, utan om deras barnbarn och ännu senare generationer, personer som i många fall aldrig har bott i de områden de fortfarande har rättighet att återvända till enligt denna status. I de flesta konflikter världen över upphör flyktingstatus när personer får ett nytt medborgarskap och etablerar ett nytt liv.

Miljontals tyskar fördrevs från Östeuropa efter andra världskriget, hundratusentals greker och turkar bytte hemland på grund av befolkningsutväxlingen mellan Indien och Pakistan. Deras tragedyer försvann inte, men deras efterkommande är inte längre officiellt klassificerade som flyktingar. Palestinierna blev undantaget. Länder som Jordanien integrated majoriteten genom medborgarskap, medan i Libanon och andra arabstater hölls många kvar i ett juridiskt och politiskt limbo.

De integrerades aldrig helt, delvis på grund av diskriminerande lagar, delvis för att arabiska regimer ville behålla flyktingfrågan bevaktad på den politiska dagordningen som ett verktyg mot Israel. Om historiska orättvisor är ärfda, varför tillämpas principen bara åt ett håll? Samtidigt spillede en annan viktig flyktinghistoria ut mellan 1948 och 1970-talet, då cirka 850 000 judar fördrevs eller lämnade arabvärlden. De flesta bosatte sig i Israel, där de till fullo integrerades och fick medborgarskap, vilket innebar att deras flyktingstatus upphörde.

Deras egendomar i ursprungsländerna konfiskerades, deras gamla samhällen försvann. Denna erövring av historien varade länge som en fotnot. Skillnaden var att Israel absorberade dessa judiska flyktingar fullständigt. Detsamma gällde de palestinier som stannade kvar inom Israels gränser efter 1948 och fick medborgarskap.

De blev inte lämnade som statslösa. De blev israeliska medborgare och flyktingstatus upphörde. Detta leder till den paradoxala och obehagliga frågan: Om en palestinier i fjärde generationen fortfarande har ett legalt anspråk på sin farfars hus i Jaffa, bör då inte en judisk familj från Bagdad ha motsvarande rätt till sitt förlorade hem? Om historiska orättvisor är ärftliga, varför gäller principen bara åt ena hållet?

Situationen ytterligare kompliceras av Israels Återvändandelag, som ger judar från hela världen rätt att invandra och få medborgarskap i Israel, oavsett om deras familj någonsin bott där. En palestinier vars family flydde 1948 har däremot ingen sådan rätt att återvända till samma plats. För många palestinier framstår detta som monumental hyckleri, medan för många israeler är det själva grundprincipen för statens existens - skapelsen av ett nationalt hem för det judiska folket efter nära två årtusenden utan egen suverän stat.

Två legitimnarrativ kolliderar. Men det finns en konkret verklighet som ingen slogan kan ändra. Nästan åtta decennier har passerats. Miljontals människor har fötts, levt och dött.

Städer har byggts om, samhällen har förändrats. En återgång till kartan från 1948 är en ren fantasi. De som fortfarande kräver en sådan återställning ber inte om rättvisa - de ber om att historien skall gå baklänges. När man pratar om fred i Mellanöstern måste man erkänna detta och bygga framtiden på realistiska grunder, inte på eviga krav på reversering av det som redan är en lång serie oåterkalleliga händelser





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